„Kantine Zukunft Brandenburg“ Wie Potsdams Kitaessen besser werden soll

Der Rettichsalat kommt gut an bei den Kindern in der Potsdamer Kita Sausewind. Auch die rechteckigen Schnitten aus Polenta scheinen vielen zu munden. Beim grasgrünen Chimichurri, einer Paste mit Kräutern, und den Sesamkarotten schauen einige skeptischer, andere richten sich zufrieden einen farbenfrohen Teller an. Auf die Frage von Verbraucherschutzstaatssekretärin Antje Töpfer (Grüne), die die Kita am Mittwoch besuchte, wie es schmeckt, recken die meisten Mädchen und Jungen die Daumen nach oben.