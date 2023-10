Kanusprint mit Sportelite In Kajak und Canadier durch die Alte Fahrt in Potsdam

Olympiasieger, Welt- und Europameister und der – ebenfalls in Juniorwettbewerben erfolgreiche – Wassersportnachwuchs treten am morgigen Feiertag, dem Tag der Deutschen Einheit gegeneinander in Potsdam zum Kanusprint an. Das Potsdamer Sport-Event als Nachfolger des traditionsreichen Potsdamer Kanalsprints in dem bereits restaurierten Teilstück des Stadtkanals findet nach 2022 an diesem 3. Oktober zwischen 13 und 18 Uhr zum zweiten Mal auf der Alten Fahrt zwischen Museum Barberini und Freundschaftsinsel statt.

Potsdamer Medaillenträger, darunter die Erfolgs-Kanuten Sebastian Brendel und Max Lemke vom Kanuclub Potsdam und ihre Erfolgs-Sportkollegin Franziska John, wetteifern in Duellen im Kajak und Canadier um die Siege.

Beim Allianz-Jugend-Pokal treten Nachwuchsathleten vom Kanuclub Potsdam und anderen Vereinen gemeinsam mit ihren Idolen an, um das beste Mixed-Team zu ermitteln. Daneben gibt es ein Sponsoren-Wettrennen sowie einen gemischten Wettstreit mit Profisportlern und Publikum. Zwei Startplätze in den Booten werden noch während der Veranstaltung verlost. Der Eintritt zum Kanusprint ist frei.