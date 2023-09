Kaputte Rolltreppen am Potsdamer Hauptbahnhof Alternativen sollen besser markiert werden

Im Potsdamer Hauptbahnhof sollen Alternativen für die seit Monaten ausfallenden Rolltreppen am Hauptausgang besser ausgeschildert werden. Darauf habe sie sich im Gespräch mit dem zuständigen Management der Bahnhofspassagen am Montag verständigt, sagte Potsdams Behindertenbeauftragte Tina Denninger am Dienstagabend im Sozialausschuss.

Denkbar seien unter anderem „deutliche Fußspuren“, die den Weg zu alternativen Aufzügen anzeigen. An der technischen Situation lasse sich leider nichts ändern, aber man wolle die Informationen für Bürger verbessern. Dazu zählten auch mittlerweile eingeführte Durchsagen in den Trams, die mobilitätseingeschränkten Fahrgästen den Eingang an der Lange Brücke empfehlen, wo es ebenfalls eine Haltestelle gibt, so Denninger.

Wie berichtet fallen die beiden Rolltreppen am Haupteingang noch mehrere Monate aus. Zwischenzeitlich war auch der Aufzug daneben betroffen.

Peter Mundt vom Seniorenbeirat erklärte, dass die Situation für Ältere am Hauptbahnhof „wirklich schwierig“ sei – und verwies auch auf den ab Oktober eingestellten Fahrkartenverkauf in der sogenannten Mobiagentur. Man fordere den Oberbürgermeister auf, darüber noch einmal mit der Bahn zu reden.