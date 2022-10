Katastrophenschutz in der Energiekrise Potsdam bereitet sich auf Stromausfälle vor

Kontrollierter Stromausfall: Das Potsdamer Bergmann-Klinikum hat Anfang Oktober den Ernstfall geprobt und das gesamte Krankenhaus vier Stunden vom Stromnetz getrennt. Zwar werden solche Proben regelmäßig durchgeführt, allerdings in der Regel nur für kurze Zeit am frühen Morgen. Es sei der erste sogenannte Schwarztest über einen so langen Zeitraum in der Hauptbehandlungszeit gewesen, teilte das Klinikum am Dienstag mit. Das erste Fazit sei positiv: „Alle mit Sicherheitsstrom versorgten Geräte und Maschinen haben im Wesentlichen funktioniert, unerwartete Störungen traten nicht auf.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden