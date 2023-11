Kein langes Shoppingwochenende Gericht kippt Sonntagsöffnungen in Potsdam

Das geplante Potsdamer Weihnachtsshopping am kommenden Sonntag in vielen Geschäfte der Innenstadt und anderswo in der Stadt fällt aus. Grund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg vom Mittwoch, das die beiden verkaufsoffenen Sonntage in Potsdam am 3. und 10. Dezember gekippt hat. Damit dürfen Warenhäuser, Einzelhändler und andere Läden, die sich auf einen Beschluss der Stadtverordneten zur ausnahmsweise Ladenöffnung eingestellt haben, an diesem Sonntag nicht öffnen.