Keine neue Tiefgarage am Potsdamer Hauptbahnhof Investor plant Platz für Lastenräder

Der Neubau mit Büros und Gewerbe auf dem Gelände der früheren Wagenhalle am Potsdamer Hauptbahnhof erhält voraussichtlich keine Tiefgarage. Dafür gebe es mehrere Gründe.

Stadtplanungschef Erik Wolfram sagte am Dienstagabend (29. November) im Bauausschuss, dass der Bau wegen vieler Leitungen im Boden sehr kompliziert sei. Zudem seien in der Tiefgarage der Bahnhofspassagen durchgehend 120 Plätze frei. „Das wäre genau die geplante Zahl an Parkplätzen.“ Für die künftigen Beschäftigten und Besucher im Neubau werde ein geringes Pkw-Aufkommen und eine hohe Nutzung des ÖPNV erwartet: Trams, Busse und Bahnen fahren direkt vor der Tür ab. Geplant seien zudem Stellflächen mit Ladestationen für E-Bikes sowie für Lastenfahrräder, so Wolfram.

Der Bebauungsplan muss geändert werden, weil im Neubau gegenüber früheren Plänen auch Büros entstehen sollen. Ursprünglich war ein Zwei-Sterne-Hotel geplant, dafür fand sich offenbar jedoch kein Betreiber. Hotelbetten sollen auch künftig möglich sein, aber eben neben Büros. An der kritisierten Gestalt des Baus wird sich kaum etwas ändern. „Unsere Begeisterung hat sich schon immer in Grenzen gehalten“, sagte Saskia Hüneke (Grüne) zu den Plänen.