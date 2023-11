Klage gegen die Stadt Potsdam Verdi will Sonntagsöffnungen im Advent verhindern

Von wegen Weihnachtsshopping: In der Landeshauptstadt könnten in der Adventszeit kurzfristig geplante verkaufsoffene Sonntage für Geschäfte gestrichen werden. Denn die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi klagt gegen den Plan der Stadt, dass Warenhäuser, Einzelhändler und andere Läden rund um die Weihnachtsmärkte am 3. und 10. Dezember ausnahmsweise öffnen können. Das hatten die Stadtverordneten bereits genehmigt - nun aber ist Verdi vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gezogen. Das bestätigte Verdi-Sprecher Kalle Kunkel den PNN auf Anfrage.