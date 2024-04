Klammer Haushalt Potsdam hat kein Geld für Graffitiflächen

Angesichts der klammen Stadtkasse mehren sich Konflikte zwischen Kommunalpolitik und Rathaus. Neues Beispiel: ein aktueller Beschluss der Stadtverordneten, in den nächsten zwei Jahren die Gesamtgröße der legalen Graffitiflächen in Zuständigkeit des Grünflächenamts von derzeit 1100 auf mindestens 3000 Quadratmeter zu erweitern. Das hatten die Stadtverordneten erst vor wenigen Tagen und ohne Debatte in den Ausschüssen auf Antrag von Die Andere beschlossen.