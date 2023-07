Klimaförderung, die zweite Potsdamer können jetzt wieder Anträge stellen

Fotovoltaik-Anlage, E-Bike, Stoffwindeln: Die Stadt Potsdam zahlt auch in diesem Jahr den Bürgerinnen und Bürgern einen Zuschuss für klimaschützende Investitionen. Das gilt für Neuanschaffungen sowie Reparaturen von bereits vorhandenen Geräten wie Waschmaschine, Kühlschrank und Batterien. Insgesamt stellt die Stadt 200.000 Euro bereit. Gefördert wird, bis das Geld weg ist. Anträge für Geld aus der Förderrichtlinie zur Aktivierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen können ab sofort gestellt werden. Wir erklären, wie es geht – und wofür es Förderungen gibt.

Was wird gefördert?

Die Förderbereiche sind breit gestreckt. Gefördert werden Maßnahmen aus den Bereichen Mobilität, Konsum, Sanieren und Bauen, Erneuerbare Energien, Klimafolgenanpassung und Biodiversität. Einen Überblick über alle geförderten Maßnahmen gibt es in der Broschüre zur Förderrichtlinie, die auf der Homepage der Stadt zu finden ist oder bei der Koordinierungsstelle Klimaschutz unter (0331) 2893019 angefordert werden kann.

Die Neuanschaffung eines E-Bikes wird beispielsweise mit 25 Prozent, maximal aber 300 Euro gefördert. Beim Lastenrad sind es maximal 500 Euro und beim E-Lastenrad 1000 Euro. Die Akkus der E-Räder müssen aber mit 100 Prozent Ökostrom geladen werden.

Die Reparatur von Großgeräten wie Kühlschränken und Backöfen wird mit 70 Prozent gefördert. Maximal sind es hier 200 Euro. Der Kühlschrank muss mindestens die Energieeffizienzklasse E haben; bei vor dem 1. März 2021 gekauften Geräte ist es die Klasse A+. Bei Backöfen ist es mindestens die Energieeffizienzklasse B. Andere Großgeräte werden im Einzelfall geprüft. Die Reparatur von Akkus beispielsweise für E-Bikes wird mit maximal 250 Euro (50 Prozent) gefördert. Für Stoffwindeln zahlt die Stadt 75 Euro pro Kalenderjahr.

Für den nachträglichen Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung gibt es zehn Prozent, maximal 800 Euro. Für den Tausch von Heizungspumpen sind es 200 Euro (50 Euro pro Pumpe). Die Stadt zahlt für Fotovoltaik-Anlagen pro Standort maximal 1200 Euro; das Stecker-Solar-Gerät bis 0,6 kWp (Kilowatt-Peak) wird mit 250 Euro gefördert, einschließlich des Sicherungssteckers. Für Luftwärme- oder Erdwärmepumpen sowie für Stromspeicher sind es jeweils 1000 Euro pro Objekt.

Für Dach- und Fassadenbegrünung, Flächenentsiegelung und Gartenumgestaltung gibts 1000 Euro, für Baumpflanzungen im eigenen Garten sind es 50 Euro pro Baum, maximal 500 Euro. Förderfähig sind mehrere Maßnahmen pro Haushalt.

Wie bekomme ich Geld?

Der Antrag auf eine Förderung muss ausgefüllt und unterschrieben per Post an: Landeshauptstadt Potsdam, Koordinierungsstelle Klimaschutz, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam oder per E-Mail an: koordinierung-klimaschutz@rathaus.potsdam.de geschickt werden.

Wichtig: Zunächst muss nur der ausgefüllte Antrag eingereicht werden. Erst, wenn man eine Registrierungsnummer erhalten hat – laut der Koordinierungsstelle dauert das etwa eine Woche – dürfen die Käufe/Reparaturen getätigt werden. Das geht also noch auf eigenes Risiko. Denn mit der Registrierungsnummer ist die Förderung noch nicht bewilligt.

Welche Nachweise brauche ich?

Nach Kauf und/oder Reparatur müssen die Nachweise wie der Kaufbeleg oder die Rechnung des Reparaturbetriebes sowie ein Kontoauszug als Zahlungsnachweis eingereicht werden. Es gibt – je nach Anschaffung – noch weitere Bedingungen, um die Förderung zu bekommen. Beim E-Bikes muss nachgewiesen werden, dass mit dem Rad nun regelmäßig Strecken gefahren werden, die sonst mit dem Auto zurückgelegt worden sind. Dafür dient als Nachweis eine Bestätigung des Arbeitgebers für Fahrten zur Arbeit oder eine eigene Begründung.

Erst jetzt beginnt die Prüfung. Passt alles, wird der Bewilligungsbescheid verschickt.

Wie komme ich an den Antrag?

Der Antrag auf Förderung steht auf der Homepage der Stadt. Er kann auch bei der Koordinierungsstelle Klimaschutz telefonisch angefordert werden.

Gibt es eine Höchstgrenze pro Haushalt?

Ja. Maximal 3000 Euro.

Wie lange wird gefördert?

Bis das Geld weg ist. Am Dienstag lagen acht Anträge vor, rund 2000 Euro Fördersumme. Ist der Topf leer, will die Stadt das rechtzeitig kommunizieren. Bei der letzten Förderung 2022 war das Geld nach fünf Wochen weg. Damals waren es aber nur insgesamt 55.000 Euro. Auf Platz eins standen die Anschaffung und Inbetriebnahme von Stromspeichern, gefolgt von PV-Anlagen.

Warum wird gefördert?

Potsdam will bis 2050 klimaneutral sein. Dazu hat die Stadt 2017 den Masterplan 100 Prozent Klimaschutz aufgelegt sowie 2019 den Klimanotstandsbeschluss erlassen. Dächer werden begrünt, Flächen entsiegelt, Bäume gepflanzt. Aber ohne die Bürger geht es nicht. Die Förderung soll den Anreiz schaffen.