Kommunalwahl am Sonntag Die sechs Potsdamer Wahlkreise – eine Analyse

Was treibt die Menschen in den verschiedenen Potsdamer Stadtteilen um, welche Probleme plagen die Anwohner, über welche Themen wird besonders hitzig diskutiert – die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) haben die sechs Potsdamer Wahlkreise vor der Kommunalwahl am 9. Juni analysiert.

Wahlkreis 1

Vom Alten Markt bis zur Stadtgrenze nach Berlin: Der Wahlkreis 1 umfasst die Innenstadt mitsamt dem Brauhausberg, die Nauener und Berliner Vorstadt sowie Groß Glienicke und Sacrow. Entsprechend unterschiedlich sind die Themen, die hier eine Rolle spielen.

So geht es im Zentrum weiter um die Wiederherstellung der Potsdamer Mitte – mit der Hauptfrage, ob nach der Fachhochschule und dem Staudenhof auch das Rechenzentrum neben dem Turm der Garnisonkirche abgerissen oder saniert wird. Offene Fragen, die über die Innenstadt hinausgehen, sind auch die Zukunft des Klinikums und die Frage, ob es einen Neubau am Standort oder in Krampnitz erhalten könnte. Hier die ausführliche Analyse:

Wahlkreis 2

Von der Lennéschen Feldflur über den Volkspark und die Biosphäre bis zu malerischen Seen bei Marquardt oder Nattwerder: Die in den vergangenen Jahren kräftig gewachsenen Stadtteile Bornim sowie das Bornstedter Feld und ländlichere Ortsteile wie Neu Fahrland oder Grube bilden den Wahlkreis 2.

Gleichwohl sind manche Problemlagen durchaus ähnlich: Vielerorts geht es im Potsdamer Norden um fehlende Infrastruktur, seien es Schulplätze oder Jugendklubs oder andere Treffpunkte für eine wachsende Zahl von Teenagern. Hier die ausführliche Analyse:

Wahlkreis 3

Von der Speicherstadt über den Luftschiffhafen bis zum boomenden Wissenschaftspark: Im Wahlkreis 3 sind die Templiner und die Brandenburger Vorstadt, Potsdam-West sowie die Ortsteile Eiche und das schnell wachsende Golm vertreten.

Entsprechend breit ist die Vielfalt der Themen. So dreht es sich in Golm darum, wie es nun weitergehen kann und soll, nachdem das Umweltministerium geplante 1700 Wohnungen vor Ort im Landschaftsschutzgebiet verboten hat, gegen den Willen der Stadtspitze um Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Ganz anders sind die Problemlagen in der Brandenburger Vorstadt und Potsdam-West, wo durch bürgerschaftliches Engagement eine Kiezkultur entstanden ist. Im Wahlkreis wird auch immer wieder der Bau der sogenannten Havelspange gefordert, also einer Brücke über den Templiner See. Hier die ausführliche Analyse:

Wahlkreis 4

Millionenschwere Villen am Griebnitzseeufer, aber auch DDR-Plattenbauten im Zentrum-Ost: Die Gegensätzlichkeiten der Landeshauptstadt bilden sich exemplarisch im Wahlkreis 4 ab. Insofern sind die Herausforderungen, Probleme und Zukunftsthemen sehr unterschiedlich verteilt.

Kontrovers diskutiert worden sind beispielsweise die ambitionierten Pläne des Stararchitekten Daniel Libeskind, zwischen Filmpark und dem Gelände von Studio Babelsberg einen riesigen Komplex für die Medienwirtschaft zu errichten. Bereits jetzt stellt der Bahnübergang an der Medienstadt eine tägliche Geduldsprobe für alle Verkehrsteilnehmer dar. Schlagzeilen im Wahlkreis hat zuletzt zunehmender Vandalismus gemacht, zum Beispiel regelmäßige Hass-Graffiti gegen das „Eisfrau“-Café in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Dauerthema in Babelsberg ist ferner der an einigen Stellen von Anrainern gesperrte Uferweg am Griebnitzsee. Hier die ausführliche Analyse:

Wahlkreis 5

Der Schlaatz, die Waldstädte sowie die Teltower Vorstadt bilden den Wahlkreis 5. Auch hier treffen Gegensätze aufeinander, seitdem vor Ort mehrere Neubauviertel mit Ein- und Mehrfamilienhäusern entstanden sind.

Vor großen Veränderungen steht der Schlaatz. Mehr Schulplätze werden in der schnell gewachsenen Teltower Vorstadt benötigt. Etwas ruhiger geworden ist in der Teltower Vorstadt die Debatte um das geplante RAW-Digitalzentrum an der Friedrich-Engels-Straße. Hier die ausführliche Analyse:

Wahlkreis 6

Tief im Potsdamer Süden gehören der Stern, Drewitz und das Kirchsteigfeld zum Wahlkreis 6. Mehr als 23.000 Menschen in den dicht besiedelten Stadtteilen sind wahlberechtigt.

Auffällig ist: Die Unzufriedenheit ist in diesen Stadtteilen größer als anderswo in Potsdam. Das zeigt die Auswertung der Bürgerumfrage „Leben in Potsdam“. Demnach beurteilten knapp zehn Prozent der Menschen die Lebensqualität im Wahlkreis als schlecht, ein negativer Spitzenwert im Vergleich zu den Bewohnern anderer Stadtteile. Hier die ausführliche Analyse: