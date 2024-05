Kommunalwahl in Potsdam Welche Ziele verfolgen die Spitzenkandidaten in Wahlkreis 3?

Am 9. Juni wird die neue Potsdamer Stadtverordnetenversammlung gewählt. Im Wahlkreis 3, der von Golm bis zum Brauhausberg reicht, treten sechs Frauen und sechs Männer auf dem jeweiligen Listenplatz 1 ihrer Parteien und Wählergruppen an. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) stellen sie kurz vor und haben sie gefragt, was sie als Stadtverordnete erreichen wollen.

Grit Schkölziger (SPD), Jahrgang 1975, Angestellte

„Neben der Stärkung der Jugendbeteiligung und der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden ist für mich ein Ziel, dass das Mittagessen in den Schulen bezahlbar bleibt - bestenfalls schrittweise kostenfrei -, der kommunale Medienentwicklungsplan sichtbar wird und Schulen mit besonderen Herausforderungen bedarfsorientiert unterstützt werden.“

Grit Schkölziger (SPD) © Promo/promo

Frauke Havekost (Grüne), Jahrgang 1968, Integrationsmanagerin

„Ich will erreichen, dass Potsdam klimaneutral ohne fossile Energie wird und mehr Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer schafft. Wohnen soll wieder bezahlbar für alle werden. Dafür trete ich gemeinsam mit Martin Wandrey als Spitzen-Duo an. Mir ist außerdem die gelingende Integration von Menschen aus aller Welt besonders wichtig.“

Frauke Havekost (Grüne) © promo/ Friedemann Steinhausen/promo/ Friedemann Steinhausen

Konstantin Gräfe (Linke), Jahrgang 1992, Angestellter

„Potsdams Vielfältigkeit kann nur erhalten bleiben, wenn sich auch Menschen mit geringen Einkommen das Leben hier leisten können; deswegen setze ich mich für bezahlbare Mieten, einen fahrscheinlosen ÖPNV und den Erhalt aller Kleingärten ein.“

Konstantin Gräfe (Linke) © privat/privat

Tabea Gutschmidt (CDU), Jahrgang 1979, Referentin

„Potsdam besser machen: dazu zählt für mich, dass im Stadthaus die Dinge weniger ,zerredet’ werden, sondern Potsdam effektiver wird: Für meinen Wahlkreis bedeutet das mehr Lebensqualität und Infrastruktur im ländlichen Raum sowie endlich ein Sanierungskonzept für Potsdams Westen!“

Tabea Gutschmidt (CDU) © Promo/promo

Anna Ducksch (Die Andere), Jahrgang 2003, Studentin

„Ich will die ökologische Verkehrswende voranbringen und Klimaschutz die notwendig hohen Prioritäten einräumen.“

Anna Ducksch (Die Andere) © Promo/promo

Frank Burow (AfD), Jahrgang 1962, Gutachter

„Für die Stadtverordnetenversammlung trete ich an, damit sowohl Straßen als auch vor allem Schulen saniert werden. Unsere Kinder brauchen eine gute Ausbildung, um mit gutem Einkommen eine friedliche Zukunft in unserem Land zu haben.“

Frank Burow (AfD) © Promo/promo

Holger Rohde (FDP), Jahrgang 1968, Leitender Angestellter, Theologe, Philosoph

„Ich möchte für Potsdam ein Klimafolgen-Konzept entwickeln, mit dem die Stadt deutlich besser als bisher auf die Folgen des voranschreitenden und mittelfristig nicht aufhaltbaren Klimawandels vorbereitet wird und auch unter stark veränderten Bedingungen lebenswert und für alle Gesellschaftsschichten bezahlbar bleibt.“

Holger Rohde (FDP) © Promo/promo

Franziska Ludwig (Die Partei), Jahrgang 1991, Sozialarbeiterin

„Einfach auch mal was machen, statt immer nur drüber zu reden.“

Franziska Ludwig (Die Partei) © Promo/promo

Angela Böttge (BVB/Freie Wähler), Jahrgang 1964, Projektleiterin

„Ich will Begegnungsflächen für alle Generationen sowie Sportflächen im Ortsteil Golm und im gesamten Stadtgebiet erhalten, erweitern oder neu schaffen.“

Angela Böttge (BVB/Freie Wähler) © Promo/promo

Ralf Gerhard Jäkel (Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit – Wählerinitiative BfW), Jahrgang 1960, Diplom-Ingenieur

„Ich trete ein für die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft und gerechte Einkommen für alle Werktätigen durch Frieden in der Welt, für staufreie Verkehrspolitik für alle Verkehrsarten in Potsdam und für soziale Gerechtigkeit.“

Ralf Gerhard Jäkel (Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit – Wählerinitiative BfW) © Promo/promo

Enrico Kleinfeld (Bündnis Niekisch-Friederich: Mitten in Potsdam), Jahrgang 1973, Betriebswirt, Vertrieb

„Ich möchte als Stadtverordneter realistisch und nachhaltig Kommunalpolitik machen.“

Enrico Kleinfeld (Bündnis Niekisch-Friederich: Mitten in Potsdam) © Promo/promo

Leon Weber (Volt), Jahrgang 1999, Drehbuchautor

„Potsdam soll sich als Bildungsstandort etablieren, mit innovativen Konzepten in Universitäten, Schulen und freien Einrichtungen.“