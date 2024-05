Kommunalwahl in Potsdam Welche Ziele verfolgen die Spitzenkandidaten in Wahlkreis 4?

Am 9. Juni wird die neue Potsdamer Stadtverordnetenversammlung gewählt. Im Wahlkreis 4, Zentrum-Ost und Babelsberg, treten zwölf Frauen und Männer auf dem jeweiligen Listenplatz 1 ihrer Parteien und Wählergruppen an. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) stellen sie kurz vor und haben sie gefragt, was sie als Stadtverordnete erreichen wollen.

Maxi Hoops (SPD), Jahrgang 1995, Referentin

„Potsdam soll laut und mit einem breiten Lächeln ‘Willkommen!’ sagen und für alle ein gutes und bezahlbares Zuhause sein – mit gutem Klima und viel Grün, mit Freiräumen für Jugendliche zum Ausprobieren und Mitgestalten, mit Platz für Begegnungen zwischen allen Generationen, mit freundlichen und sicheren Straßenräumen für alle, egal ob man mit Rad, Auto, Rolli oder Pumps unterwegs ist, und mit einer solidarischen und bunten Stadtgesellschaft.“

Maxi Hoops (SPD) © Promo/promo

Katharina Erbeldinger (Grüne), Jahrgang 1975, Volkswirtin

„Ich will gemeinsam mit Andreas Walter erreichen, dass Potsdam die digitalen Möglichkeiten besser nutzt und dabei persönliche Beratung für die stärkt, die das brauchen; dass es mehr einladende öffentliche Orte in Potsdam für alle gibt und dass die Stadt die Bürgerinnen und Bürger daran beteiligt, wenn sie auf Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen umstellt.“

Katharina Erbeldinger (Grüne) © PR

Michél Berlin (Linke), Jahrgang 1973, Regionalwissenschaftler

„Potsdam muss für Alle, unabhängig von Geldbeutel, Stadt- beziehungsweise Ortsteil, Alter, Geschlecht und Herkunft, bezahlbar, (er-)lebbar und partizipativ sein.“

Michél Berlin (Linke) © privat/privat

Tanja Mutschischk (CDU), Jahrgang 1975, Unternehmerin

„Ich stehe für eine Politik auf Augenhöhe, die wieder das gesellschaftliche Miteinander in den Mittelpunkt stellt.“

Tanja Mutschischk (CDU) © Promo/promo

Julia Laabs (Die Andere), Jahrgang 1976, Sozialarbeiterin

„Ich möchte mich einsetzen für eine nazifreie Stadt, selbstbestimmte öffentliche Räume für Jugendliche und Barrierefreiheit statt unüberwindliche Hindernisse.“

Julia Laabs (Die Andere) © Promo/promo

Helmar Wobeto (AfD), Jahrgang 1962, Diplom-Ökonom

„Für die Stadtverordnetenversammlung trete ich an, damit der Haushalt in Potsdam seriös, schuldenfrei und somit nachhaltig wird. Außerdem muss Potsdam seiner historischen Bedeutung gerecht werden und sich sowohl für Friedensverhandlungen in der Ukraine als auch für die Wiederherstellung der Energiesicherheit durch Nordstream einsetzen.“

Helmar Wobeto (AfD) © Promo/promo

Anett Tillmann (FDP), Jahrgang 1965, Ärztin, Soldatin

„Für Potsdam möchte ich den Ausbau als Bildungsstandort und die Steigerung der Bildungsgerechtigkeit erreichen wie durch Schulsanierungsprogramme, Verbesserung der IT-Ausstattung und einem Angebot von bezahlbaren Studentenwohnheimen.“

Anett Tillmann (FDP) © Promo/promo

Alexander Frehse (Die Partei), Jahrgang 1967, Diplom-Ingenieur (FH)

„Die bessere Alternative im Wahlkreis 4.“

Alexander Frehse (Die Partei) © Promo/promo

Robert Soyka (BVB/Freie Wähler), Jahrgang 1981, Pressesprecher, Geograf

„Ich will den Filz beseitigen, die überhöhten Preise für Wasser und Fernwärme senken und Potsdam so wieder bezahlbarer machen.“

Robert Soyka (BVB/Freie Wähler) © Promo/promo

Monika Keilholz (Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit – Wählerinitiative BfW), Jahrgang 1956, Diplomwirtschaftlerin

„Ich möchte ein Potsdam für alle sozialen Schichten, in dem das gemeinsame, friedliche Nebeneinander Vorrang vor Ausgrenzung hat.“

Monika Keilholz (Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit – Wählerinitiative BfW) © Promo/promo

Götz Friederich (Bündnis Niekisch-Friederich: Mitten in Potsdam), Jahrgang 1962, Rechtsanwalt

„Aus Babelsberg, für Babelsberg, in Potsdam: mein Anspruch ist es, für Babelsberg eine starke Stimme zu sein und mich darüber hinaus in besonderem Maße für die Potsdamer Wirtschaft insgesamt einzusetzen.“

Götz Friederich (Bündnis Niekisch-Friederich: Mitten in Potsdam) © Promo/promo

Benjamin Körner (Volt), Jahrgang 2000, Student der Verwaltungswissenschaft

„Mein größtes Ziel ist es, in Potsdam ein Radwegenetz wie in Amsterdam oder Kopenhagen zu etablieren, das seinen Namen auch verdient hat.“