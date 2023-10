Kommunalwahlen 2024 Potsdamer CDU stellt als erste Partei ihre Kandidaten auf – und streitet sich

Mit drei Frauen und neun Männern als Spitzenkandidaten eröffnet die CDU den Kampf um die Gunst der Potsdamerinnen und Potsdamer in den sechs Kommunalwahlkreisen der Stadt. Am Freitagabend nominierte die Union ihre fast 70 Kandidaten für die Kommunalwahl im nächsten Juni – als erste Partei in der Stadt. „Alle freuen sich nun auf die Kommunalwahl, um Potsdam voranzubringen“, sagte CDU-Kreischef Steeven Bretz nach der Veranstaltung in der Da-Vinci-Gesamtschule.