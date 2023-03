Kompromisssuche immer schwieriger Stiftung Garnisonkirche besteht auf Kirchenschiffgrundstück

Die von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) angestoßene Suche nach einem Kompromiss zur Garnisonkirche wird immer schwieriger. Am Mittwochmittag meldeten sich die Stiftung Garnisonkirche und ihre Fördergesellschaft nach einer gemeinsamen Sondersitzung zu Wort. Tenor: Das Grundstück des einstigen Kirchenschiffs soll in der Hand der Stiftung bleiben.

Demnach betonten beide Institutionen ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie verstünden die zuletzt vom Kuratorium der Stiftung beschlossenen Vorbedingungen für den weiteren Dialog zum Thema wie folgt: „Die städtebauliche Ausstrahlung des Turms muss sich auf dem gesamten Areal widerspiegeln. Dazu sind eine angemessene Abstandsfläche und die Wahrung der ursprünglichen Kubatur eine wichtige Festlegung. Zur Gestaltung und Nutzung des Grundstückes planen wir einen gemeinsamen Weg.“

Vom Rechenzentrum daneben ist in der Erklärung nicht die Rede. Das Kuratorium hatte sich zumindest für einen Teil-Erhalt ausgesprochen, bei angemessenen Abstandsflächen. Das hatten wiederum die Nutzer des Künstlerhauses Rechenzentrum als zu weite Vorfestlegung interpretiert, sie hatten daher vergangene Woche den gemeinsamen Kompromissweg verlassen. Wie es weitergehen soll, dazu will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am heutigen Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung eine Erklärung abgeben. Zuletzt hatte er noch gesagt, er hoffe alle Beteiligten noch einmal an seinen Tisch holen zu können. Rund drei Jahre lang hatte Schubert an einem Kompromissweg gearbeitet.

