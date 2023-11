Konkurrenz mit Umland-Schülern Werden Potsdamer Kinder bald an Gymnasien bevorzugt?

Sollen Potsdamer Jungen und Mädchen bei der Wahl von weiterführenden Schulen in der Stadt künftig gegenüber Kindern aus Potsdam-Mittelmark bevorzugt werden? Die Debatte darüber geht in die heiße Phase. Zu der dafür nötigen Änderung des Landesschulgesetzes fand am Donnerstag eine Anhörung im Bildungsausschuss des Landtags statt. Aber nicht nur dort zeigte sich, dass die Forderungen aus Potsdam teils auf wenig Gegenliebe stoßen.