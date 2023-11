Konzerte, Tango und Tapas  Die Alte Garage ist Babelsbergs neue Kiezbar

Von außen sieht der kleine Flachbau an der Großbeerenstraße völlig unscheinbar aus: Eine schmucklose weiße Wand, eine verhängte Fensterfront, kein Schild. Nichts weist darauf hin, dass hier von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt ein neuer Kulturort in Potsdam entstanden ist. Nur wenige Monate seit ihrer Öffnung erfreut sich die „Alten Garage“ in Babelsberg großer Beliebtheit: Immer am Wochenende hat die kleine Musikbar geöffnet und bietet von Freitag bis Sonntag Konzerte und Tanzveranstaltungen an, bei denen man auch Drinks und Tapas genießen kann.