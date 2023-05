Kostenfreier Volkspark? Rathaus warnt vor Verfall der Potsdamer Freizeitanlage

Zugewucherte Wege, nicht bespielbare Fußballplätze, kaum noch Blumen und allgemeiner Verfall: Die Stadtverwaltung warnt vor weitreichenden Konsequenzen, sollten Potsdams Kommunalpolitiker an ihrem überraschenden Beschluss zum kostenlosen Volkspark festhalten. Über das Thema sollen die Stadtverordneten erneut am 7. Juni befinden, heißt es in einer neuen Beschlussvorlage aus der Geschäftsstelle Bauen - über die die Kommunalpolitiker auch schon vorher im Umwelt- und Hauptausschuss diskutieren sollen.