Kostenloser ÖPNV und günstiges Wohnen Was Jugendlichen in Potsdam fehlt und wichtig ist

Die dringendsten Themen für Kinder und Jugendliche haben sich innerhalb von fünf Jahren nicht geändert. Ganz oben stehen laut einer Befragung des Kreisschülerrats (KSR) die Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum (91 Prozent), kostenlosem ÖPNV (87 Prozent) sowie Präventionsprojekten gegen Rechtsextremismus (85 Prozent). So war die Reihenfolge schon bei einer Befragung 2019. Bei einer Diskussionsrunde des KSR und des Stadtjugendrings am Freitag (15. März) im Treffpunkt Freizeit machten Jugendliche schnell klar, dass sie das Kostenargument nicht hören wollten, nachdem Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) darauf hingewiesen hatte, dass alles ein „Preisschild“ habe und gerade für 1,1 Millionen Euro ein verbilligtes Schülerticket für 15 Euro ermöglicht worden sei.

Mit 5,7 Millionen Euro würde ein Gratis-Monatsticket für Schüler den Haushalt belasten. Darüber hätten die Stadtverordneten zu entscheiden, so Schubert. In der Diskussionsrunde mit Vertretern aller Stadtfraktionen - außer der AfD, die nicht eingeladen worden war - sprach sich lediglich Madeleine Floiger von der FDP gegen das kostenlose Ticket aus. Von der Fraktion Die Andere hieß es zum Gratis-ÖPNV: „Zuerst die Schüler, dann wir alle.“ Der KSR argumentierte, dass durch die kostenlose Nutzung eine bessere Teilhabe möglich wäre.

Mit Blick auf die begrenzten Finanzen junger Menschen wurden auch Freiräume gefordert, an denen sich Kinder und Jugendliche nach Schulschluss und am Abend ohne Konsumzwang aufhalten könnten. Der Bassinplatz sei wegen häufiger Anwohnerbeschwerden nicht geeignet, Clubs und Bars seien für Jugendliche nicht zugänglich oder zu teuer. Einen konkreten Vorschlag machte CDU-Fraktionschef Matthias Finken. Auf dem weitgehend leer gezogenen Campus der Stadtverwaltung würden sich sicherlich Räume finden, die vorübergehend genutzt werden könnten, sagte er. Schubert sagte zu, das prüfen zu wollen. Die Idee kam gut an.

Wichtige Themen für Jugendliche Bezahlbarer Wohnraum, kostenloser ÖPNV und Prävention gegen Rechtsextremismus sind die wichtigsten Themen für Kinder und Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren in Potsdam. Dahinter folgen laut einer Befragung des Kreisschülerrats unter 200 Teilnehmenden: kostenlose Toiletten an öffentlichen Plätzen, mehr Mülleimer in der Stadt, weil für Vermüllung meist Jugendliche verantwortlich gemacht würden sowie der Ausbau von Radwegen. Wichtig ist den jungen Menschen unter anderem auch die Sicherung der Lebensgrundlage Geflüchteter sowie ein stadtweites kostenloses WLAN.

Danach stieß Finkens Hinweis, Rechts- wie Linksterrorismus gleichermaßen zu bekämpfen, auf Gegenwehr. Denn an vielen Schulen brauche es Präventionsarbeit gegen rechtsextremes Gedankengut. Vehement sprachen sich Jugendliche dagegen aus, rechte Gewalt zu verharmlosen.

In Potsdams Schulen gibt es neben dem mehrfach betonten Fehlen von Schulsozialarbeitern zahlreiche materielle Defizite, die in beeindruckenden Berichten und Bildern gezeigt wurden: kaputte und beschmierte Toiletten, an denen sich Türen nicht schließen lassen, bröckelnder Putz und kaputte Fassaden, regennassen Decken, eine einsturzgefährdete Turnhalle der Montessori-Oberschule.

Bei der Digitalisierung hinke Potsdam hinterher. Häufig fehlten Smartboards. Dort, wo sie installiert sind, wurden Lehrer nicht für den Umgang mit der Technik geschult, sagte Tobias Radon, der das Oberstufenzentrum Technik besucht. Dort fehle ein Chemielabor. Chemikalien würden ohne Abzugslüftung gelagert. WLAN habe das OSZ 23 Jahre nach der Beantragung erhalten.

Ein Thema, das auch Heranwachsende betrifft, ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Azubis könnten sich in Potsdam keine Wohnung oder ein Zimmer leisten. Ein Student der Uni Potsdam berichtete, dass Kommilitonen in ihren Autos lebten, weil sie kein Dach überm Kopf finden.

Wiederholt machten die anwesenden Jugendlichen darauf aufmerksam, dass sie ernst genommen werden wollen. Deshalb solle es künftig häufiger Gesprächsrunden geben, um erkennen zu können, wo sich die Kommunalpolitik gekümmert hat, sagte Sylvia Swierkowski vom Potsdamer Kinder- und Jugendbüro.