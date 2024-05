Tagesspiegel Plus Kreativwettbewerb „Odyssey of the Mind“ : Potsdamer Schüler reisen zum Welt-Finale in die USA

Sechs Schüler des Humboldt-Gymnasiums Potsdam haben sich für den internationalen Kreativwettbewerb „Odyssey of the Mind“ ein Theaterstück ausgedacht. Dieses präsentieren sie nun in den USA.