Kriminalität in Potsdam Keller aufgebrochen

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche in verschiedenen Potsdamer Stadtteilen registriert. Am Mittwoch meldete die Behörde einen aufgebrochenen Keller in einem Wohngebäude im Plattenbauviertel Schlaatz. Der Einbruch war am Dienstagmorgen gemeldet worden. Entwendet wurde ein Werkzeugkoffer.

Bereits am Dienstag hatte die Polizei einen weiteren Fall gemeldet. So waren Unbekannte vom 25. zum 26. Dezember in ein Wohnhaus in Zentrum-Ost gelangt und hatten dort einen Keller aufgebrochen, um ein Pedelec zu stehlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Das Rad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. (HK)

Zur Startseite