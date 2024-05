Kriminalpolizei ermittelt Drei Autos in Potsdam gestohlen

In den vergangenen Tagen sind in Potsdam drei gestohlene Autos gemeldet worden – der Schaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro. In der Nacht von Sonntag zu Montag entwendeten Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Clara-Schumann-Straße im Kirchsteigfeld einen Nissan im Wert von etwa 10.000 Euro.

Ein Nissan im Wert von rund 20.000 Euro wurde in der Lotte-Pulewka-Straße in Zentrum Ost gestohlen. Die Besitzerin hatte den Diebstahl am Dienstagmorgen bemerkt und die Polizei verständigt. Einsatzkräfte führten in der Nachbarschaft Befragungen durch. Aus der nahegelegenen Wiesenstraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Mitsubishi entwendet. Zum entstandenen Schaden machte die Polizei keine Angaben.

Die Polizei schrieb die gestohlenen Fahrzeuge zur Fahndung aus. Die Beamten nahmen jeweils Strafanzeigen auf. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.