Kritik an Plänen für Solarpark Bürgerinitiative im Potsdamer Ortsteil Uetz gegründet

Gegen die Pläne für einen Solarpark zwischen dem nördlichen Potsdamer Ortsteil Uetz und Paretz regt sich Widerstand. Eine neu gegründete Bürgerinitiative will am Mittwoch vor der Sitzung der Stadtverordneten demonstrieren. Der Protest soll um 14.30 Uhr am Tagungsort in der IHK-Zentrale in der Breiten Straße starten. Das kündigte die Sprecherin der Initiative, Susanne Weber, an.

Wie berichtet sollen die Stadtverordneten die Änderung des dortigen Bebauungsplans beschließen, um den Solarpark zu ermöglichen. Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) plant Module auf einer mehr als 70 Hektar großen Fläche. Auch die Aufstellung von Windkraftanlagen wird geprüft.

Bisher sieht der Bebauungsplan „Freizeit- und Sporthotel Potsdamer-Land“ aus dem Jahr 1994 auf dem Areal zwischen dem Kanal, der Paretzer Straße und der Autobahn A10 ein Hotel mit einem riesigen Golfplatz vor. Das Vorhaben ist aber nie verwirklicht worden. Läuft das Bebauungsplanverfahren wie erhofft, könnte der Solarpark in der zweiten Jahreshälfte 2027 in Betrieb gehen.

Die Bürgerinitiative mit bisher rund 60 Mitgliedern will das verhindern. „Wir reden hier über eine hunderte Jahre alte Kulturlandschaft, die durch landwirtschaftliche Nutzung, Rückzugsgebiet für Zugvögel und den geschichtlichen Kontext der märkischen Dörfer steht“, heißt es in der Mitteilung von Weber, die als Architektin im nahen Ort Ketzin arbeitet.

Das Vorhaben konterkariere unter anderem die Bemühungen für sanften Tourismus vor Ort. Es müssten alternative Standorte geprüft werden, vor allem auf bereits versiegelten oder vorbelasteten Flächen. „Zum Beispiel auf großen Parkplätzen und Gebäuden oder entlang der Autobahn“, heißt es von der Initiative. Als Kontaktmöglichkeit gibt die Bürgerinitiative die E-Mail-Adresse buergerinitiative_uetz_paretz@yahoo.com an.