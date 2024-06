Kritik an Zeitplan für Oberbürgermeister-Abwahl Potsdams SPD-Chefin unterstützt Vorstoß der Fraktion Die Andere

Der Streit um das Verfahren zur möglichen Abwahl des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) geht in die nächste Runde. Auch Potsdams SPD-Chefin Alma Kleen möchte, dass nicht die derzeit amtierende Stadtverordnetenversammlung entscheidet, sondern die bei der Wahl am 9. Juni neu bestimmte Kommunalvertretung. Schließlich seien es die neuen Stadtverordneten, „die ab nächster Woche die Verantwortung für das Wohl der Stadt tragen werden“, so Kleen in einer aktuellen Mitteilung.

Zuvor hatte die Fraktion Die Andere gefordert, dass die neu bestimmten Stadtverordneten entscheiden sollen. Auch Linke-Fraktionschef Stefan Wollenberg, der ohnehin gegen eine Abwahl Schuberts argumentiert, will erst nach der für Anfang Juli geplanten Konstituierung der neuen Stadtverordnetenversammlung eine Entscheidung über die Zukunft des Oberbürgermeisters.

Ohne die 14 Stimmen beider Fraktionen wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die für ein Votum für Schuberts Abwahl nötig wäre, schwer zu erreichen. Bisher ist die entscheidende Sitzung für den 26. Juni geplant, mehr als die Hälfte der Stadtverordneten hatte sich für die Abwahl Schuberts ausgesprochen.

Sollte es eine Zwei-Drittel-Mehrheit dafür geben, könnte Schubert sein Amt mit einem Bürgerentscheid zu retten versuchen. Hier galt bisher der 11. August als gesetzt. Die Andere hatte als neues Datum den 22. September gefordert, das ist der Termin der Landtagswahl. Vor allem die SPD dürfte daran kein Interesse haben, denn sie wäre bis zu diesem Datum mit Schlagzeilen um Schuberts mögliche Abwahl konfrontiert.

Die VIP-Ticket-Affäre Bei den Ermittlungen der auf Korruptionsdelikte spezialisierten Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen den Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) geht es um die möglicherweise unzulässige Teilnahme von ihm und seiner Ehefrau an Sportveranstaltungen mit kostenfreien VIP-Tickets. Schubert bestreitet, korrupt zu sein, und beruft sich auf seine Repräsentationspflichten. Auch gegen mögliche Vorteilsgeber aus Sportvereinen wird ermittelt. Das Ausmaß der von den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) publik gemachten Affäre ist immer noch unklar, weil sowohl Schubert als auch Vereine wie der VfL Potsdam weiterhin Presseanfragen zu Vergabe und Nutzung der kostenfreien Tickets nicht oder nur ausweichend beantworten. Alle Fragen und Antworten zur VIP-Ticket-Affäre lesen Sie hier.

Unterstützung erhielt Schubert via Facebook von der SPD-Stadtverordneten und ehemaligen Fraktionschefin Sarah Zalfen, die vor einer Vorverurteilung warnte. Trotz der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Schubert wegen des Verdachts der Vorteilsannahme schrieb sie: „In der Sache halte ich persönlich den ‘Skandal’ um die ViP-Karten vor allem für eine zerstörerische Kampagne von etwas, das ich wichtig finde: nahbarer Politik und im gesellschaftlichen Leben präsente und aktive Politiker.“ Die SPD ist jedoch in der Frage gespalten – Fraktionskollegen von Zalfen haben bereits für Schuberts Abwahl unterschrieben.

Die Potsdamer CDU-Fraktion erinnerte am Mittwoch in einer Pressemitteilung daran, warum sie den Abwahlantrag unterstützt: „Wir müssen Schaden von unserer Stadt abwenden und wieder uneingeschränkte Handlungsfähigkeit herstellen.“ So gebe es angesichts der Krise um Schubert ein „zunehmendes Vakuum in der Führungsetage des Rathauses“, das Vertrauen in den Oberbürgermeister schwinde bei den Fraktionen und in der Verwaltung.

„Fehlende Erfolge, falsche Prioritäten, kritikwürdiges Führungsverhalten und der Verschleiß von Führungspersonal sind die Hauptursachen für diesen Zustand“, so die CDU. Trotz der Ankündigung von Schubert, Transparenz den seit Wochen offenen Fragen in der VIP-Ticket-Affäre zu schaffen, sei er diese bisher schuldig geblieben.