Kultur statt Licht Unterwegs in der Potsdamer Mitte

Potsdam leuchtet nicht – und das ganz bewusst. Nachdem das Winterspektakel „Unterwegs im Licht“ im Vorjahr 2022 nach einer Corona-Pause wieder stattfinden konnte, pausiert die Open-Air-Veranstaltung in diesem Jahr erneut: „Angesichts der aktuellen Energiemangel- und der angespannten wirtschaftlichen Lage findet ,Unterwegs im Licht’ nicht wie gewohnt mit einer illuminierten Potsdamer Mitte statt“, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

Statt „Unterwegs im Licht“ heißt es am Samstag, dem 21. Januar, nun „Unterwegs in der Potsdamer Mitte“. Anstelle illuminierter Gebäude in der Stadt soll das Programm in den Häusern zwischen 9 und 21 Uhr umso bunter werden. Mit dabei sind in diesem Jahr das Bildungsforum Potsdam mit der Stadt- und Landesbibliothek (SLB), der Volkshochschule und der Wissenschaftsetage am Platz der Einheit.

Außerdem nehmen in der Breiten Straße das Filmmuseum, die Garnisonkirche und das Naturkundemuseum teil. Am Neuen Markt öffnet das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) und am Alten Markt das Museum Barberini, die PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH, das Potsdam Museum sowie die Nikolaikirche.

Die Einrichtungen bieten teils bis in den Abend Programme, Workshops und Führungen für den Aktionstag an. Die städtischen Museen sind dabei an diesem Tag allesamt bei freiem Eintritt zu besuchen. Ein bewährter Programmpunkt des Lichtspektakels bleibt indes: Der Laternenumzug, der um 17 Uhr am Neuen Markt startet und mit einigen Schleifen bis zum Alten Markt geht. Zuvor können Laternen für den Umzug bei Workshops in der Garnisonkirche, im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, im Naturkundemuseum und im Potsdam Museum gebastelt werden.

