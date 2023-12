Kulturhaus Babelsberg Vortrag zu Tamara Bunke

Mit den biografischen Bezügen von Tamara Bunke in Potsdam-Babelsberg beschäftigt sich die Veranstaltung „Tamara Bunke in Potsdam-Babelsberg“ der Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes e.V. am Mittwoch, 6. Dezember, um 18 Uhr in der Lounge des Awo-Kulturhauses Babelsberg. Bunke, 1937 in Argentinien geboren und 1967 in Bolivien im Kampf an der Seite von Ernesto „Che“ Guevara gefallen, war unter dem Namen „Tania – la Guerillera“ vor allem in der DDR als Revolutionärin bekannt. 1952 wurde sie von Freunden in Babelsberg aufgenommen - hier setzt der Vortrag an.

Die gerade laufende Ausstellung „Leben und Mythos von Tamara Bunke“ im Treffpunkt Freizeit kann noch bis 22. Dezember kostenlos besucht werden.