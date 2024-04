Kulturstaatsministerin Roth in Babelsberg 10,4 Millionen Euro für Wes Anderson

Ein Millionen-Paket für US-Regisseur Wes Anderson und ein Appell für die Reform der Filmförderung in Richtung der Ampel-Kollegen in Berlin: Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) zeigte sich beim Besuch im Studio Babelsberg am Freitag optimistisch und kämpferisch. 10,4 Millionen Euro Förderung vom Bund für das im Dreh befindliche Filmprojekt von Wes Anderson konnte sie der Studio-Spitze um Ashley Rice und Andy Weltman überbringen – eine Rekordsumme.