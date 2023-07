Kunst und Genuss im Botanischen Garten Ein Abend mit Musik, Naturfarben und Gartenführungen

In den Gewächshäusern des Botanischen Gartens Potsdam, Maulbeerallee 2, geht es am Freitag (7. Juli) zwischen 18 und 22 Uhr beim Sommerevent „Gartenlust – Gartengenuss“ um florale Kunst.

Florale Körperkunst: Solche Tattoos entstehen beim Sommerevent im Botanischen Garten Potsdam. © Michael Schwerdtfeger

Wie die Universität Potsdam mitteilte, zelebriert Michael Schwerdtfeger von der Universität Göttingen mit Yagua-Tusche Körperkunst und malt mit Pflanzenfarben florale Tattoos auf die Haut. Ab 17 Uhr hält er im Großen Botanik-Hörsaal einen Vortrag zum Thema. Außerdem können inmitten der Pflanzensammlung die „Impressionistischen Fotografien“ von Antje Schulz betrachtet werden. Für musikalische Klangfarben sorgen die Studierenden Wenzel Benn am Saxophon und Thomas Kiesner an der Gitarre.

Der Botanische Garten Potsdam Der Botanische Garten besitzt rund 5000 tropische und subtropische Pflanzenarten, die auf gut 2500 Quadratmetern Schaufläche zu betrachten sind. Forschende der Uni Potsdam werden an diesem Abend vor Ort sein und von ihrer wissenschaftlichen Arbeit im Botanischen Garten berichten. Wer sich selbst für den Erhalt der Sammlungen engagieren möchte, kann mit „Pflanzenpaten“ und dem Freundeskreis des Gartens ins Gespräch kommen.

An diesem Abend außerhalb der regulären Öffnungszeiten zeigen sich die tropischen Pflanzensammlungen in einem ganz besonderen Licht, wie es heißt. In den Gewächshäusern können die Gäste demnach zwischen blühenden Pflanzen wandeln, bei einem Glas Wein plaudern, den Klängen der Musik lauschen und ein Naturkonzert der Antillen-Pfeiffrösche hören, die mit ihrem vogelartigen Gezwitscher in Erscheinung treten.

In unterhaltsamen Führungen durch die Gewächshäuser erzählen den Angaben nach Gartenpädagoge Steffen Ramm und Palmenexperte Christian Perseke Seltsames und doch Wahres aus der Pflanzenwelt.

Angeboten werden sommerliche Getränke und Fingerfood. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.