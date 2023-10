Kurzfristiger Etatausgleich nötig Potsdamer Jugendamt reißt Millionenlöcher in den Stadthaushalt

Die Potsdamer Stadtspitze muss mit neuen Millionenlöchern im Haushalt des Rathauses umgehen. Das machte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwochabend im Hauptausschuss bekannt. Die neuen Schwierigkeiten, die die Haushaltslage der Landeshauptstadt weiter verdüstern, sind durch ungeplante Mehrkosten in den Bereichen Hilfen zur Erziehung (HzE) und Kitas zustande gekommen. In der Summe geht es für 2023 um rund zehn Millionen Euro. Allerdings soll das Loch zunächst mit nicht verbrauchten Geldern gedeckt werden.

Den Angaben zufolge schlägt der Kita-Haushalt, für den in diesem Jahr 161 Millionen Euro eingeplant waren, mit rund 7,3 Millionen zusätzlich zu Buche. Das liege an allgemeinen Kostensteigerungen, die man für die hauptsächlich privaten Kita-Träger in der Stadt abfedern müsse, sagte der neue Jugenddezernent Walid Hafezi (Grüne).

Rund drei Millionen Euro mehr müssen für HzE-Leistungen bezahlt werden. Darunter versteht man kostenlose Unterstützungsmaßnahmen für Familien, Alleinerziehende oder auch einzelne Kinder und Jugendliche, wenn das Amt einen Bedarf dafür feststellt. Das kann bis zur besonders kostenintensiven Aufnahme in einer stationären Einrichtung reichen.

Hafezi sagte den PNN auf Nachfrage, die höheren Fallzahlen in dem Bereich hätten unter anderem zu tun mit der steigenden Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Zudem sei nach Corona festzustellen, dass einige Jugendliche länger als früher üblich solche stationären Hilfen in Anspruch nehmen müssten – zumal viele solcher Angebote in der Pandemie auf Eis gelegen hätten.

Walid Hafezi, der neue Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Schon unter Hafezis Vorgängerin Noosha Aubel (parteilos) waren die HzE-Ausgaben signifikant gestiegen – nun liegen sie bei 46 Millionen Euro. Schuldzuweisungen an frühere Verantwortungsträger im Jugendamt vermied Schubert. Hafezi kündigte an, die Planansätze für 2024 in beiden Bereichen zu überprüfen und die Kosten „engmaschiger zu kontrollieren“, auch zusammen mit dem Finanzdezernat.

Einspringen müssen nun auch andere Dezernate im Rathaus: Gedeckt werden die Mehrkosten unter anderem mit Haushaltsresten aus den vergangenen Jahren oder aus Bereichen, in denen weniger Ausgaben getätigt wurden als zunächst gedacht. Als Beispiele nannten Rathausvertreter auf Nachfrage unter anderem gesparte Gutachterkosten, nicht umgesetzte Baumaßnahmen im Bildungs- und Sportbereich oder Projekte im Bereich Digitalisierung – und ein verschobenes neues Verleihsystem in der Stadtbibliothek.

Preissprünge allerorten

Mit den neuen Löchern schwinden auch Puffer für die nächsten Jahre. „Beliebig oft gehen solche Operationen nicht“, sagte Schubert und sprach von einem „Kraftakt“. Wie berichtet befindet sich Potsdam bereits in einer schweren Haushaltskrise: Allein für 2023 bis 2025 geht die Stadt von einem Minus in Höhe von rund 120 Millionen Euro aus.

Das dürfte sich noch erhöhen, weil die Stadt unter anderem für die Anmietung neuer Schulgebäude mit Millionenkosten rechnen muss. Auch beim Verkehrsbetrieb waren schon millionenschwere Zusatzkosten für die kommenden Jahre bekannt geworden. Ebenso befindet sich das städtische Bergmann-Klinikum tief in den roten Zahlen. Hinzu kamen zuletzt weniger Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Insofern hat Schubert für das erste Quartal ein sogenanntes Stabilisierungsprogramm angekündigt – also ein Sparpaket, das er im Jahr der Kommunalwahl mit der Stadtpolitik schnüren will. Dazu soll die Haushaltsplanung deutlich transparenter als in vergangenen Jahren dargestellt werden, hatte Schubert versprochen und auf Etatportale in Städten wie Wolfsburg verwiesen. Das soll auch dabei helfen, Überraschungen bei Kostensprüngen, wie jetzt passiert, künftig zu vermeiden, wie es aus der Stadtspitze hieß.