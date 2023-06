Lange Bearbeitungszeiten in Potsdam Wer Wohngeld beantragt, muss mehr als drei Monate warten

Wer in Potsdam aus finanziellen Gründen einen Antrag auf Wohngeld stellt, muss eine Menge Geduld mitbringen. Denn selbst bei vollständig abgegebenen Anträgen beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit immer noch 16 Wochen. Das teilte eine Rathaussprecherin jetzt auf PNN-Anfrage mit. Von mehr als 4900 Anträgen, die seit der Anfang des Jahres novellierten Wohngeld-Gesetzgebung gestellt wurden, seien bisher erst knapp 2300 abgearbeitet worden – also nicht einmal die Hälfte. In sozialen Netzwerken machten betroffene Potsdamer zuletzt immer wieder ihrem Ärger über den Antragsstau Luft.