Lange vergessenes Relief aus der Nazi-Zeit in Potsdam-Krampnitz Bauträger will verstecktes Kunstwerk wieder zeigen

Es geht um ein bisher vor den Augen der Öffentlichkeit verstecktes und äußert großes Relief aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass sich im Eingangsbereich des geplanten neuen Stadtteils in Krampnitz befindet. Dieses mehr als acht Quadratmeter großen Kunstwerk aus der Hand des Bildhauers Kurt Schumacher, eines 1942 ermordeten Widerstandskämpfers gegen die NS-Diktatur, soll in absehbarer Zeit wieder gezeigt werden. „Derzeit gehen wir davon aus, dass das Motiv dieses Künstlers erhalten bleibt und sichtbar sein wird“, sagte Michael Divé, Sprecher der Buwog, einer vor Ort tätigen Tochter des Vonovia-Baukonzerns.

Die Buwog saniert vor Ort etliche Bestandsbauten und schafft neuen Wohnraum, hat aber auch den Eingangsbereich mit dem markanten Krampnitz-Turm übernommen. Dabei würden auch historische Fassaden instand gesetzt, sagte Divé. Dazu gehöre auch das Wandrelief. Zum genauen Umgang mit dem Relief werde man sich mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen.

Derzeit befindet sich das Relief hinter einem Beton-Sichtschutz, den der kommunale Entwicklungsträger für die Maßnahme hat setzen lassen. „Das dient dem Schutz vor Vandalismus, da es leider vorkommt, dass sich unbefugte Personen immer wieder Zutritt zum ehemaligen Kasernenareal verschaffen“, sagte ein Sprecher. Das geschehe trotz Wachschutz und Umzäunung. Divé sagte, das Relief müsse auch vor Schäden durch Bauarbeiten geschützt werden.

Angefertigt vermutlich 1940

Erwähnt wird das Relief in einem nicht-öffentlichen Grabungsbericht der Archäologie Manufaktur GmbH aus Wustermark (Havelland), der im Auftrag des kommunalen Entwicklungsträgers erstellt wurde und den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) vorliegt. Demnach zeigt das aus 19, in Terrakotta gehaltenen Keramikplatten gefertigte Tonrelief eine Dorfsiedlung vor 2000 Jahren.

Das geht laut dem Bericht auf Ausgrabungen zurück, die zwischen 1913 und 1938 in Krampnitz stattfanden und durch deren Funde eine alte germanische Siedlung auf dem Kasernengebiet nachgewiesen werden konnte. „Hausgrundrisse, ein Eisen- sowie Kalkbrennofen stehen für diese Befunde“, heißt es in dem Bericht. Zu sehen sind eine mit Menschen und Tieren belebte Dorfszene, 13 kleine Fachwerkhäuser und zahlreiche Gewerke. Das Dorf ist an einem See gelegen, an dessen Landungssteg Boote befestigt sind.

Auf dem Relief befindet sich die Inschrift: „Auf diesem Gelände stand vor 2000 Jahren ein Semnonendorf der westgermanischen Sueben mit Eisenschmelze und Schmiede / Weberwerkstatt / Backofen / Holzkohlenmeiler und Kalkofen.“ Die Sueben sind ein alter germanischer Stamm.

Angenommen wird laut dem Bericht, dass die Brennöfen in den Werkstätten der Keramikerin Hedwig Bollhagen in Marquardt für die Herstellung genutzt wurden. Angefertigt wurde es vermutlich 1940.

Das ist Krampnitz Die Kasernensiedlung von Krampnitz im Norden von Potsdam war ursprünglich 1937 für das deutsche Heer errichtet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die sowjetische Armee das Gelände, etliche Plattenbauten kamen hinzu. Seit dem Abzug der russischen Truppen 1994 standen die Gebäude leer. Allerdings diente das Gelände von da an mehrmals als Kulisse für Kriegsfilme wie „Duell – Enemy at the Gates“ aus dem Jahr 2000 oder „Der Führer“ sechs Jahre später. In dem künftigen Stadtviertel sollen zunächst 5000 Bewohner leben. In den 2030ern könnten, wenn die umstrittene Straßenbahntrasse dorthin fertig gebaut ist, weitere 5000 Menschen folgen.

In dem Bericht geht es auch um Bildhauer Schumacher, der nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zum geheimen Widerstandskreis der „Rote Kapelle“ gehörte, als einer „der aktivsten Mitstreiter“. Wie viele andere Künstler rang Schumacher mit dem Regime: „Sie konnten sich weder öffentlich mit dem von ihnen verachteten und bekämpften Nazi-Regime auseinandersetzen, noch konnten sie sich ihm verweigern.“

So kam es, dass Schumacher nach 1935 einen größeren Auftrag für die künstlerische Ausgestaltung des Eingangsbereiches des Kasernengeländes Krampnitz übernahm, heißt es im Bericht. Im Dezember 1942 wurde Schumacher in Berlin-Plötzensee aufgrund seines Widerstands gegen das Naziregime hingerichtet.

Ein Krampnitzer Geheimnis: An diesem Gebäude im Eingangsbereich befindet sich das Relief, von einem Beton-Sichtschutz versteckt. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Das Relief von ihm war laut dem Bericht lange vergessen, weil von einer Vorsatzwand zugemauert. Erst 2014 wurde das Kunstwerk wiederentdeckt. Damals hieß es auch, die Fassade des Wachenhauses sei einsturzgefährdet. Anfang 2023 wurde es jedenfalls mit einem neuen Beton-Sichtschutz versehen.

Schumacher selbst war in Krampnitz noch an anderer Stelle tätig: am markanten Eingangswachturm. Für diesen fertigte Schumacher ein „monumentales Hoheitszeichen aus Muschelkalk, einen das Hakenkreuz umschließenden Adler“ an, heißt es im Bericht. Doch das zehn Quadratmeter große Hoheitszeichen wurde später wieder entfernt, heute sind noch Umrisse erkennbar.