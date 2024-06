Lange Warteschlangen vor Potsdamer Bürgerservice Wie man vor den Ferien noch an einen Reisepass kommt

Vor dem nicht mehr ganz neuen Bürgerservice-Büro in der Yorckstraße bilden sich mittwochs immer noch Warteschlangen. Das zeigen Recherchen der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) in den vergangenen Wochen. Der Mittwoch ist der Tag, an dem man auch ohne Online-Termin zum Bürgerservice gehen kann. Daher ist weiter viel Geduld nötig, wenn jetzt, kurz vor der Urlaubszeit, noch ein Reisepass zum Beispiel für die Kinder besorgt werden muss. Die PNN beantworten die wichtigsten Fragen, was zu beachten ist und wo es noch Fallstricke gibt.

Muss man möglichst früh erscheinen am Mittwoch?

Zumindest das Rathaus sagt: Nein. Ein Rathaussprecher sagte, deutlich vor acht Uhr würde sich stets eine Warteschlange bilden. Doch ein derartig frühes Erscheinen sei nicht notwendig. „Bislang ist es immer gelungen, die Schlange an Wartenden abzubauen.“ Darauf habe man auch wiederholt in sozialen Medien hingewiesen.

An manchen Mittwochen ist die morgendliche Warteschlange vor dem Bürgerservice ziemlich lang. © Jana Haase/ PNN

Allerdings war bei zwei Vor-Ort-Besuchen die Zahl der Wartenden so groß, dass die Verwaltung das sogenannte „Smart Warten“ abgeschaltet hatte. Mit diesem System soll man eigentlich per Smartphone eine digitale Wartenummer ziehen, um per App informiert zu werden, wenn man absehbar an der Reihe ist – um in der Zwischenzeit noch andere Sachen erledigen zu können. Der Haken dabei: Bei zu großem Andrang wird das System abgeschaltet, um eine „kontrollierte Abarbeitung“ zu gewährleisten, wie der Stadtsprecher sagte. Darauf wird allerdings nur vor Ort per abgeklebtem QR-Code hingewiesen. Eine Online-Anzeige dafür gibt es nicht, ob es sich gerade lohnt, noch zum Bürgerservice zu gehen.

Ist das „Smart Warten“ möglich, berichten Betroffene von Wartezeiten über drei Stunden und mehr. Man kann sich also theoretisch um die Mittagszeit zum Bürgerservice bewegen, um sich dann vor Ort per „Smart Warten“ anzumelden – und gegen 15 Uhr wieder mit dem Kind erscheinen.

Schon im März gab es lange Schlangen vor dem Bürgerservice in der Yorckstraße. © Sabine Schicketanz/ PNN

Wie klappt die Termin-Buchung?

Das ist jeweils Glückssache. Beispiel: Am Montag gegen 13 Uhr waren für den Juni zur Buchung eines Reisepasses zwei Termine frei, am 25. Juni jeweils kurz vor 13 Uhr. Für Eltern mit Kindern in der Schule ist das keine günstige Zeit. Für den Juli und August gab es keinen einzigen freien Termin.

Was mitbringen für den Reisepass? Wer einen neuen Reisepass benötigt, muss ein aktuelles biometrisches Passbild mitbringen, dazu einen Personalausweis und auch den bisherigen Pass. Ist das Dokument für ein Kind bestimmt, muss es mitkommen. Nötig sind auch die Ausweise aller Erziehungsberechtigten, gegebenenfalls eine Einverständniserklärung. Vor Ort im Bürgerservice-Büro in der Yorckstraße gibt es auch ein Terminal für unter anderem die Aufnahme eines biometrischen Fotos. Das kostet sieben Euro. (HK)

Allerdings werden, nach früheren Erfahrungen, in den Morgenstunden ab acht Uhr regelmäßig freie Termine veröffentlicht. Beispiel: Am Dienstag (4.6.) waren um 8 Uhr plötzlich 40 Termine für den Tag frei. Das hat folgenden Hintergrund: Es wird jeweils nur eine begrenzte Zahl an Terminen 15 Wochen im Voraus freigeschaltet, erklärte der Rathaussprecher. „Um aber auch kurzfristige Anliegen bearbeiten zu können, wird täglich ein zusätzliches Kontingent an Terminen freigeschaltet.“ Das erfolge je nach der Anzahl der anwesenden Mitarbeiter. „Diese Termine können Online, telefonisch oder auch per E-Mail gebucht werden.“

Ein Problem für das System sind laut dem Stadtsprecher „vermehrte Mehrfachbuchungen durch Bürger/-innen“, die bedauerlicherweise das Terminkontingent für andere Interessierte reduzieren würden. Man appelliere, „nicht benötigte Termine zu stornieren, sodass diese wieder anderen zur Verfügung stehen“.

Was sagt die zuständige Beigeordnete?

„Das System hat sich sehr gut eingespielt“, sagte Ordnungsdezernentin Brigitte Meier (SPD) erst vor zwei Wochen in der Stadtverordnetenversammlung. Sie empfehle im Zweifel den terminfreien Mittwoch, „dann gelingt es“. Zugleich kündigte sie eine neue Termin-Software für den Bürgerservice an, die Doppelbuchungen von Bürgern verhindern könne.

Gefragt hatte der Stadtverordnete Tiemo Reimann (SPD) mit Blick auf den erheblichen Zeitdruck für Familien, die wegen anstehender Ferienfahrten einen neuen Reisepass für die Kinder benötigen. „Derzeit berichten Bürgerinnen und Bürger von langen Wartezeiten und komplexen Anmeldehürden beim Bürgeramt, die für Frust sorgen“, so Reimann. Immer einmal wieder hat der Bürgerservice in den vergangenen Jahren für Negativ-Schlagzeilen gesorgt.