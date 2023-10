Lauter Protest in der Waldstadt Pläne für Neubau für Potsdamer Tafel stoßen auf Ablehnung

Lautstarker Protest und einige persönliche Angriffe haben die Informationsveranstaltung von Stadtverwaltung und kommunaler Bauholding Pro Potsdam am Donnerstagabend in der Waldstadt begleitet. Es ging um den geplanten Bau einer neuen Ausgabestelle der Potsdamer Tafel und Wohnungen in der Saarmunder Straße. In die Jagenstein-Sporthalle des Oberstufenzentrums waren etwa 180 Anwohner gekommen. Viele von ihnen lehnen die Neubaupläne offenkundig ab.

Zu Beginn der Veranstaltung erläuterte Tafel-Chefin Imke Georgiew den dringenden Bedarf für mehr Platz. Täglich außer sonntags würden 100 bis 120 Kisten mit Lebensmitteln durch Ehrenamtliche ausgegeben. Insgesamt würden auf diesem Weg derzeit etwa 2000 Bedürftige erreicht. Mehr sei aus Platzgründen nicht möglich. „Es gibt deshalb seit vergangenem Jahr ein Aufnahmestopp“, sagte Imke Georgiew.

Weil andererseits in Potsdam sehr viele Lebensmittelspenden zusammenkämen - monatlich würden 100 Tonnen Waren ausgegeben - seien die an Bedürftige abgegebenen Kisten voller als in anderen Städten. Es könnten kleinere Kisten gepackt und mehr Personen erreicht werden. Doch dafür reiche am bisherigen Standort in der Drewitzer Straße der Platz nicht aus, so Georgiew.

Außerdem solle die dezentrale Versorgung ausgebaut werden. „Wir wollen dahin gehen, wo die Menschen leben.“ Zunächst brauche es aber eine größere Zentrale, in der alle neu ankommenden Lebensmittel sortiert und gepackt werden. Zudem brauche es eine Ausgabestelle in der Waldstadt. 400 statt jetzt 200 Quadratmeter sollen dort bereitstehen.

Anstelle dieses Gebäudes in der Waldstadt plant die Stadt Potsdam einen Neubau. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Im Neubau sind 21 kleine Wohnungen auf drei Etagen mit zwei Aufgängen geplant: für Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen Krankheiten sowie für Frauen und Kinder, die im Frauenhaus leben, aber keine freie Wohnung finden. Der Bedarf sei groß, sagte Sozialdezernentin Brigitte Meier (SPD), die noch im September im Sozialausschuss gesagt hatte, dass ein Teil der Wohnungen zuerst für Geflüchtete bereitgestellt werden solle - so wie bei den anderen Wohnungsbauvorhaben des kommunalen Sonderinvestitionsprogramms.

„Wir machen es hier zum ersten Mal anders“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Nach Angaben der Pro Potsdam ist vor allem der Bedarf nach Wohnungen für Mütter mit Kind aus dem Frauenhaus sehr groß. Der Druck, Geflüchtete unterzubringen, habe dagegen abgenommen. Der Stadt wurden bislang 590 Personen zugewiesen, das Jahressoll liegt bei 1033 Personen, teilte die Stadt auf PNN-Anfrage mit.

Wie kann man auf so einer kleinen Fläche ein solches Objekt planen? Anwohnerin aus der Waldstadt

Auf dem Grundstück in der Saarmunder Straße hinter Kaufland soll die seit 2022 geschlossene Einhorn-Apotheke im kommenden Jahr abgerissen, der Neubau in Modulbauweise errichtet und 2025 fertig werden, sagte Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke.

Die Fläche sei für den Neubau viel zu klein, kritisierten mehrere Anwohner unter Beifall. Es fehlten Gehwege, Parkplätze und Straßenraum für zusätzlichen Verkehr, war zu hören. „Wie kann man auf so einer kleinen Fläche ein solches Objekt planen?“, fragte eine aufgebrachte Frau. Es sei bewusst auf ein fünftes Stockwerk verzichtet worden, erklärte Nicke.

Pro Potsdam baut Pro Potsdam plant mit einem Sonderinvestitionsprogramm bis 2025 an acht Standorten am Schlaatz, am Stern, in Golm, Fahrland und der Waldstadt den Bau von zusammen mehr als 350 Wohnungen, die in serieller Bauweise geplant sind, um Zeit zu sparen. Die Standorte in der Gluckstraße und am Wieselkiez befinden sich schon im Bau. Als Nächstes soll am Eichenweg und am Patrizierweg gebaut werden. Daneben will die Pro Potsdam bis 2027 insgesamt 2700 neue Wohnungen bauen.

Die Kritik eines Anwohners, die geplanten Ein-Zimmer-Appartments mit 24 Quadratmetern Fläche seien zu klein, dort würden Menschen „eingepfercht“, wies Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zurück. Wohnungen in dieser Größe gebe es überall in der Stadt, die seien bewohnt und nachgefragt.

Vorwurf: Sozialneid

Ziemlich aufgeheizt war die Stimmung, als immer wieder über die Notwendigkeit der Tafel und ihre Kunden geredet wurde. Dort würden Lebensmittel in große Autos gepackt oder hinter der nächsten Ecke in die Büsche geworfen, wurde behauptet. Jemand wollte wissen, ob Sozialdezernentin Meier eine Schlange wartender Menschen vor ihrer eigenen Haustür akzeptieren würde. „Sie gönnen diesen Leuten die Tafel nicht“, rief Meier in den Saal und bekam dafür lauten Protest zurück. Moderator Tim Jaeger warf einer Fragestellerin Sozialneid vor.

Oberbürgermeister Schubert versuchte, die Wogen zu glätten, nahm seine Dezernentin in Schutz, ließ aber auch durchblicken, dass Meiers Pauschalverdacht unangemessen gewesen sei. Die Planung stehe noch ganz am Anfang, die Einwände sollten gehört und besprochen werden, um die Planung anzupassen, sagte Schubert und kündigte weitere Informationsveranstaltungen an. Seine eigene Idee, die Grundfläche des Gebäudes zu verkleinern, dafür eine Etage höher zu bauen, dürfte der Tafel nicht gefallen. Die Tafel brauche Flächen im Erdgeschoss, sagte Imke Georgiew.

Wiederholt wies Beigeordnete Meier auf den Bedarf für Wohnungen für seelisch kranke Menschen und Mütter mit Kindern hin, um den vorgebrachten Ängsten vor Drogenabhängigen und Gewalttätern, die dort einziehen könnten, entgegenzutreten. Außerdem sagte sie, die Altersarmut in Potsdam steige laut Sozialatlas massiv an. „Genau für diese Personen wollen wir dezentrale Angebote schaffen“, sagte Meier über die Tafel.

Wenig erhellend blieb am Ende die Antwort auf Fragen zu Erweiterungsmöglichkeiten am jetzigen Standort der Tafel in der Drewitzer Straße. Dort nutzt die Tafel eine Immobilie der Stadtwerke. Die könne nicht angebaut oder aufgestockt werden, hieß es lediglich. Eine schlüssige Erklärung dafür blieb aber aus.