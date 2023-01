Lehm, Holz und Hanf statt Barock Bauhaus der Erde plant Pavillon für Potsdam

Die Bauhaus Erde gGmbH möchte einen Pavillon aus Lehm und Holz mit einem Dach aus Hanf für drei Jahre in der Baulücke an der Dortustraße, Ecke Spornstraße errichten. Der Bauantrag sei schon eingereicht, sagte Projektkoordinatorin Angelika Drescher am Freitagabend im Gestaltungsrat der Stadt Potsdam. „Proto Potsdam“ soll ein Symbol für die Bauwende werden - mitten in der barocken Innenstadt.

