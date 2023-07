Leipziger Dreieck in Potsdam Auftrag für dritten Bauabschnitt vergeben

Seit 2019 wird am Leipziger Dreieck gebaut. Nun geht der Umbau des Bereichs zwischen Hauptbahnhof, Brauhausberg und Heinrich-Mann-Allee auf die Zielgerade. Das Rathaus, der Energieversorger EWP und der Verkehrsbetrieb ViP haben den Auftrag für den dritten Bauabschnitt vergeben. Eine entsprechende Bekanntmachung ist auf dem europäischen Vergabeportal veröffentlicht worden.

Konkret geht es um den Umbau der Heinrich-Mann-Allee zwischen Langer Brücke und Kleiner Heinrich-Mann-Allee. Der Gesamtwert liegt bei rund 5,4 Millionen Euro netto. Noch bis 2025 soll dort gebaut werden. Derzeit läuft wie berichtet der zweite Bauabschnitt. In diesem Jahr werden zunächst zwei behindertengerechte Haltestellen in der Straße Brauhausberg errichtet. Dann soll die Einbahnstraßenregelung in der Leipziger Straße umgekehrt werden. Nach Abschluss der Umbauarbeiten soll der stadtauswärtige Verkehr nicht mehr über die Kreuzung geführt werden, sondern gleich in die Leipziger Straße abbiegen können.

Durch den Umbau soll der gesamte Knotenpunkt leistungsfähiger werden, insbesondere mit Blick auf den öffentlichen Nahverkehr. Denn bisher standen sich die verschiedenen Verkehrsarten und Richtungen häufig gegenseitig im Weg und verursachten so längere Wartezeiten. Ein wesentlicher Punkt dabei war die Wendeschleife der Straßenbahn. Das Gleis führte von der Langen Brücke, wo es neben der Fahrbahn verläuft, in die Heinrich-Mann-Allee – und zwar in den Gegenverkehr.

Die neue Schleife kreuzt die Fahrspuren nun nicht mehr, sondern führt direkt in die Friedrich-Engels-Straße. Außerdem soll künftig der stadteinwärtige Autoverkehr über den Brauhausberg geführt werden - aus Potsdam heraus geht es dann durch die Leipziger Straße. Das Leipziger Dreieck ist Potsdams wichtigster Verkehrsknoten – und sein kompliziertester. 50.000 Autos fahren hier täglich. Dazu kommen 36.000 Nutzer von Bussen und Straßenbahnen, die die Kreuzung täglich passieren, und 9000 Radfahrer.