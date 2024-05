Leseclubs in Potsdam Wenn Kinder dem Hund etwas vorlesen

Aus ihrem Buch über den reiselustigen Hasen Felix liest die siebenjährige Elli langsam vor: „Als auf der – großen Leuchttafel – der Flug – nach Hause – angezeigt wurde – gab es – nicht die – geringste Spur – von Felix“, liest sie Wort für Wort. Daniela Beske, eine der ehrenamtlichen Helferinnen des Leseclubs am Stern, lobt sie: „Super gelesen, toll Elli!“, sagt sie.

Immer dienstags von 12.30 bis 14 Uhr können Kinder im Grundschulalter in der Bibliothek des Schulzentrums am Stern spielerisch die Freude am Lesen entdecken und ihre Lesekompetenz steigern. „Für mich ist Lesen die wichtigste Basiskompetenz in der Primarstufe“, sagt Schulleiterin Juliane Michaelis, die die Idee für den Leseclub hatte. „Lesen ist der Schlüssel zur Welt.“

17 Prozent aller Kinder in Deutschland haben eine Leseschwäche

Derzeit besuchen rund zehn Kinder aus dem Stadtteil den Leseclub im Schulzentrum. „Das Lesen hier macht sehr viel Spaß“, sagt die zehnjährige Aurelie. Ihr Lieblingsbuch: „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer. „Da kommen ganz viele Tiere drin vor“, sagt sie. Aber im Leseclub wird nicht nur gelesen; Bücher und Geschichten können auch ein Ausgangspunkt für Spiele, kleine Theaterstücke oder Bastelprojekte sein.

Kein Druck und keine Noten

„Ohne Lesen keine Bildung“, sagt Ingeborg Naundorf vom Potsdam bewegt Bildung e.V., der das Projekt gemeinsam mit der Stadt- und Landesbibliothek (SLB) aufgebaut hat. Aber im Gegensatz zum Schulunterricht steht im Leseclub der Spaß im Vordergrund, es gibt keinen Druck und keine Noten.

17 Prozent aller Kinder in Deutschland haben eine Leseschwäche - dagegen möchte der „Leseclub am Stern“ etwas tun und die Lust am Lesen fördern. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der „Leseclub am Stern“ hat neben der Schulbibliothek des Schulzentrums noch zwei andere Standorte: Zum einen die Zweigbibliothek am Stern sowie in der Grundschule am Priesterweg in Drewitz. Insgesamt sind zehn ehrenamtliche Mitarbeiter für die wöchentlichen Leseclubs im Einsatz. Naundorf findet es wichtig, dass die Leseclubs gerade in den Stadtteilen, in denen es mehr bildungsferne Haushalte gibt, ein Angebot zur Leseförderung bieten: „Ich kann mich an ein Kind hier aus dem Stadtteil erinnern, das zu mir sagte, bei ihm zu Hause gebe es kein einziges Buch.“ Bundesweit haben 17 Prozent aller Kinder eine Leseschwäche.

Vierter Leseclub geplant

Im Schulzentrum am Stern gibt es neben dem Leseclub noch weitere Leseangebote für Kinder. Eines davon ist der „Lesehund“: „Es gibt Kinder, die ganz schwer ins Lesen kommen und Angst davor haben, anderen etwas vorzulesen“, sagt Juliane Michaelis. „Aber wenn sie stattdessen einem Hund vorlesen, fällt ihnen das viel leichter. Der urteilt nicht, sondern hört nur zu.“ Das Angebot stammt von den Johannitern und wird rege genutzt: Einmal wöchentlich kommen sechs Kinder in der Schulbibliothek vorbei, um dort dem Lesehund etwas vorzulesen.

Der „Leseclub am Stern“ wird drei Jahre lang von der Stiftung Lesen gefördert, die die drei Standorte über diesen Zeitraum mit hunderten neuer Bücher versorgt, aber auch mit Regalen, Sitzsäcken, Bastelmaterial und Spielen. Das Geld dazu stammt vom Bundesbildungsministerium. Bundesweit gibt es 400 Leseclubs, die von der Stiftung Lesen unterstützt werden.

In Potsdam ist noch ein vierter Standort des Leseclubs im Kirchsteigfeld in Planung, allerdings fehlt es dazu aktuell noch an Ehrenamtlichen. Interessierte können sich unter www.potsdam-bildung.de informieren, wie man mitmachen kann.

Neben den drei Leseclubs für Kinder gibt es in Potsdam auch einen Leseclub für Erwachsene: Unter dem Titel „Lesen macht glücklich“ finden wöchentlich offene Lesenachmittage in der SLB statt, bei denen verschiedenste belletristische Texte von Heine bis Brecht gemeinsam gelesen werden. Anmeldungen werden erbeten über emja.oldenburg@gmail.com oder telefonisch über 0331 23619894.