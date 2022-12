Linke Proteste erwartet Demo vor der Stadtverordnetenversammlung

Für den Mittwoch (7. Dezember) ruft das linke Netzwerk „Stadt für alle“ zu einer Protestkundgebung anlässlich der Stadtverordnetenversammlung auf. Diese findet ab 14.30 Uhr am Platz beim Hauptquartier der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Breiten Straße statt.

Unter dem Motto „Bürgerbegehren umsetzen statt schreddern“ will das Bündnis dabei gegen die aus seiner Sicht ungenügende Umsetzung von Forderungen vergangener Bürgerbegehren demonstrieren - zum Beispiel zur fairen Entlohnung am Bergmann-Klinikum. Auch den erneuten Beschluss des Bauausschusses für einen Abriss des Staudenhofs kritisiert das Bündnis und verweist auf den neuen offenen Brief zur Rettung des Gebäudes, der auch von bekannten Klimaschützern unterzeichnet worden war.

