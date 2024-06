Linken-Stadtverordnete Sigrid Müller „Den Abriss der Fachhochschule finde ich bis heute falsch“

Frau Müller, was hat Sie bei Ihrer ersten Stadtverordnetenversammlung (SVV) 1990 am meisten überrascht?

Ich war erstaunt, wie viele Menschen in den Plenarsaal passen. Damals gab es 115 Stadtverordnete und das öffentliche Interesse war sehr groß. Ich hatte schon eine innere Anspannung, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Zwar war ich auch vor 1989 schon Stadtverordnete, kannte die Abläufe aus der DDR-Zeit, aber nun waren es völlig neue Rahmenbedingungen und ein deutlich größeres Aufgabenspektrum.

Wie war die Stimmung in dieser SVV?

Es wurden dort politisch-ideologische Kämpfe ausgetragen. Wir mussten mit der Bürde der Vergangenheit klarkommen. Alles, was in der DDR-Zeit schiefgelaufen war, von Städtebau bis zu Wahlfälschungen, das wurde uns angelastet. Das hat viele von uns umgetrieben und manche meiner Fraktionskollegen haben es nicht ausgehalten und ihr Mandat niedergelegt. Im Nachhinein stelle ich fest, die Fähigkeiten der Fraktionen, sich neuen Aufgaben zu stellen, haben sich schnell ausgeprägt.

Sie setzen sich besonders für Themen der Jugendhilfe und Sozialprojekte ein. In diesen Bereichen wird oft zuerst gespart. Wie geht es Ihnen damit, über Jahrzehnte immer wieder dieselben Debatten zu führen?

Das ist natürlich unbefriedigend. Aber ich nehme es nicht als Niederlage. Wenn wir eine Forderung aufgemacht haben, dann weil sie notwendig und vernünftig ist. Unsere Vorschläge entstehen aus Kontakten, aus Beobachtungen. Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, kann ich gut dranbleiben. Meine Eltern nannten es Trotz, ich nenne es Beharrlichkeit.

Die soziale Segregation in Potsdam wächst seit Jahren. Kommen die Themen der ärmeren Potsdamer in der Stadtpolitik zu kurz?

Als Themen nicht, aber viel zu oft folgt daraus zu wenig oder nichts. Vor vielen Jahren haben wir durchgesetzt, dass für Potsdam ein Armutsbericht erstellt wird. Er enthält qualifizierte Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. Aber wenn es an die Umsetzung geht, heißt es viel zu oft: kein Geld, kein Personal. Ich vermisse eine strategische Ausrichtung der Verwaltung und der Stadtpolitik. Wir müssen unsere Forderungen an den momentanen Gegebenheiten ausrichten und uns den Zielen schrittweise nähern.

Zur Person Sigrid Müller, 70, rückte im Oktober 1990 in die erste Stadtverordnetenversammlung (SVV) nach der Wende für die PDS nach. Seither saß sie mit einigen Unterbrechungen in dem Gremium, seit 2008 durchgängig. Auch in der DDR-Zeit war sie bereits Stadtverordnete. Beruflich war sie zunächst als Lehrerin an der Pädagogischen Hochschule tätig, dann bis 1989 als Parteisekretärin der SED im Bezirkskrankenhaus. Von 1990 bis 2019 war sie Geschäftsführerin der PDS-, später Linken-Fraktion. Sigrid Müller. © Andreas Klaer

Über Themen wie den sanierungsbedürftigen Jugendclub „Ribbeckeck“ wird schon seit mehr als zehn Jahren diskutiert. Warum geht es manchmal einfach nicht voran?

Leider kann nicht immer alles gleichzeitig umgesetzt werden, es müssen Prioritäten gesetzt werden. Es gibt aber auch Fälle, wie die Suche nach öffentlichen Flächen für Jugendliche, in denen mit Partnern wie dem Stadtjugendring das Feld vorbereitet wird und am Ende kommt die Verwaltung und sagt, das geht doch nicht. Bei der Vorbereitung des Nuthewäldchens als öffentliche Fläche scheiterte es am Ende daran, dass dort Toiletten gebaut werden müssten. Das wäre zu teuer und aufwendig. Als Stadtverordnete muss ich mit so etwas klarkommen und dranbleiben. Aber schlimmer ist: Wir stoßen damit junge Menschen und engagierte Partner vor den Kopf.

Auf welchen durchgesetzten Beschluss sind Sie besonders stolz?

Auf die Kommunalisierung des Klinikums. Ich bin der politischen Überzeugung, dass Daseinsvorsorge nicht in private Hand gehört. Die Vorstellung, dass dieses Haus den Mechanismen der Marktwirtschaft mit Haut und Haaren ausgesetzt wird, war für mich nicht zu ertragen.

Und was hätten Sie gern erreicht, was nicht geklappt hat?

Nach wie vor treibt mich die personelle Ausstattung von Kindertagesstätten um. Das ist zwar Landesgesetzgebung, aber wir haben sowohl über den Jugendhilfeausschuss als auch über Fraktionen viel unternommen, um die besseren Personalschlüssel durchzusetzen.

Welche Entscheidung der SVV hat Sie am meisten geärgert?

Den Abriss der Fachhochschule finde ich bis heute falsch. Das hat vor allem sozialstrukturelle Gründe. Wir haben von Anfang an versucht, studentisches Leben in der Innenstadt zu halten – das wird damit ad absurdum geführt. Ähnlich gelagert ist der Abriss des Staudenhofs. Für mich ist das ein schlechtes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Städtebau vordergründig politisch betreibt.

Wie hat sich die Debattenkultur in der SVV im Lauf der Jahre verändert?

Die Bereitschaft, politische Diskurse von den Personen zu trennen, ist gesunken. Manchmal scheint es nur darum zu gehen, die Versäumnisse der anderen vorzuführen. Ein respektvollerer Umgang ist dringend nötig. Diese Art und Weise, wie die Forderungen an die Frau und den Mann gebracht wurden, hat mich zunehmend gestört. Oft wurden die sachlichen Begründungen verbunden mit einem unterschwelligen Vorwurf, dass die anderen keine Ahnung haben. Auch die permanente Anschuldigung, man würde nicht an die Menschen denken, hat mich richtig wütend gemacht.

Sie waren unter vier Oberbürgermeistern Stadtverordnete. Mit welchem haben Sie am liebsten gearbeitet?

Am besten konnte ich mit Jann Jakobs arbeiten. Das hängt auch damit zusammen, dass wir seinen Weg durch die Verwaltung quasi gemeinsam gegangen sind. Er war immer der Jugend zugewandt, er hatte dieses soziale Moment in seiner Tätigkeit und einen Umgang auf Augenhöhe.

Wie haben Sie den Bruch der Linken-Fraktion erlebt, nachdem Sie mehr als 20 Jahre mit Hans-Jürgen Scharfenberg zusammengearbeitet haben?

Das war für uns ein Bruch mit Ansage. Nicht, was die Person Hans-Jürgen Scharfenberg angeht. Aber in Bezug auf die Tatsache, dass ein Fraktionskollege Anträgen der AfD zustimmt. Unsere Position war unmissverständlich. Es war richtig, daraus Konsequenzen zu ziehen. Dass es auf die Trennung der acht von zwei Stadtverordneten hinauslief, war nicht gewollt. Wir haben viel unternommen, um Hans-Jürgen Scharfenberg zurückzugewinnen, das ist nicht gelungen. Für mich hat es die Arbeit in der Fraktion einfacher gemacht, dass wir uns in dieser Frage grundsätzlich einig waren.

Bei den anstehenden Wahlen könnte das BfW, das dem Bündnis Sahra Wagenknecht nahesteht, die Linken Stimmen kosten. Was kann Ihre Partei noch erreichen?

Es wäre politisch naiv zu glauben, dass uns der Antritt des Bündnisses keine Stimmen kosten wird. Aber der gravierende Unterschied zwischen Linken und BfW ist, dass wir seit 1990 in der Stadt arbeiten. Wir haben vieles erreicht und gut vernetzte Persönlichkeiten. Das Bündnis vertritt in seinem Wahlprogramm zum Beispiel eine Pro-Auto-Politik, die mit uns nicht zu machen wäre, Stichwort dritter Havelübergang.

Die Sitzungen der SVV dauern sehr lange. Ließe sich das ändern?

Ja, aber das bedeutet, dass jeder Stadtverordnete an seinem Selbstverständnis arbeiten müsste. Man sollte sorgsamer entscheiden, welche Anträge in den Ausschüssen behandelt werden müssen und die Prozessbegleitung anders organisieren. Man muss nicht jede Parkbank in der SVV beantragen. Das dient nur dazu, sich selbst zur Schau zu stellen. Die SVV sollte sich auf Grundsatzbeschlüsse fokussieren.

Warum hören Sie auf?

Ich habe diese Entscheidung zu Beginn der Wahlperiode getroffen, das hat nichts mit aktuellen Entwicklungen zu tun. Ich habe den festen Vorsatz, die Politik zu verlassen, solange ich meine sieben Sinne beisammen habe. Wer glaubt, dass das Alter keinen Einfluss auf Politik hat, der irrt. Und ich möchte mehr Zeit haben für die Dinge, die in meinem Leben auf der Strecke geblieben sind. Wie Freunde und Bekannte außerhalb des politischen Umfelds zu treffen, Lesen und ins Kino gehen.

Welche Empfehlung möchten Sie den neuen Stadtverordneten auf den Weg geben?

Sie müssen lernen, dass man wichtige Themen nicht immer im ersten Anlauf durchsetzen kann. Man muss beharrlich und konsequent bleiben, aber auch kompromissbereit. Es braucht Respekt vor der politischen Arbeit.