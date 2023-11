Lokale Wärmewende Klimarat für schnellen Umstieg auf Erneuerbare

Der Potsdamer Klimarat mahnt die Beschleunigung der lokalen Wärmewende an. Der städtische Energieversorger Energie und Wasser Potsdam (EWP) müsse schnell weitere Tiefengeothermiebohrungen realisieren können und Projekte zu weiteren erneuerbaren Wärmequellen wie Flusswasser, Abwasser und Abwärme vorantreiben. Das schreibt das Expertengremium in einer Stellungnahme, die sich an Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und die Stadtverordneten richtet.