Lösung für das Potsdamer Nomadenland Volkspark optimistisch, Stadt bleibt verhalten

Man sei mit dem Betreiber des Nomadenlandes wieder in einem sehr guten Austausch, so Sebastian Leifgen, Geschäftsführer der Pro Potsdam Naturerlebnis GmbH, anlässlich der Jahresbilanz des Volksparks auf Anfrage. „Ich denke, wir bekommen es realisiert, dass er im Volkspark bleiben kann.“ Möglicherweise sogar am selben Standort, so Leifgen. „Aber da sind von Seiten des Nomadenlandes noch einige Schritte notwendig.“ Den guten Austausch bestätigt Betreiber Matthias Michel. Zu den nötigen Schritten kann er dagegen nicht wirklich viel sagen – außer, dass er derzeit für die Stadt Potsdam in einem Konzept erneut beschreiben soll, was er bereits seit 2010 im Nomadenland macht, dieses dem Bauamt vorlegen und dann eine Entscheidung abwarten muss, so Michel.