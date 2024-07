Lucie Fischer Chapalain Französisches Kochtalent aus Potsdam

Wer regelmäßig in der Potsdamer Theaterklause essen geht, hat sie (und ihre Kochkunst) vielleicht schon kennengelernt: Die 22-jährige Französin Lucie Fischer Chapalain hat hier in den letzten drei Jahren ihre Ausbildung zur Köchin absolviert, hat in dieser Zeit mehrere Kochpreise gewonnen und steht nun kurz vor ihrem Abschluss. Egal ob es um fermentierte Gelbe Beete, in Butter konfierten Kabeljau, glasiertes Gemüse oder feine Nussbutter-Pürees geht – Fischer Chapalain liebt es, mit Zutaten zu experimentieren und das Beste aus ihnen herauszuholen.

Doch warum Potsdam? „Ich bin hier geboren, aber in Frankreich aufgewachsen“, sagt sie. „Meine Mutter kommt aus Potsdam, mein Vater aus der Bretagne. Außerdem wohnt meine Oma in Potsdam.“ Kochen liegt Fischer Chapalain im Blut: Sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter seien hervorragende Köchinnen.

Man sollte aufhören, Mädchen Angst davor zu machen, Köchin zu werden. Lucie Fischer Chapalain stört, dass Kochen immer noch ein sehr männlich dominierter Beruf ist.

Aufgewachsen in einem kleinen Dorf an der bretonischen Küste schätzt Fischer Chapalain vor allem Fische und Meeresfrüchte: „Ich liebe Garnelen! Immer, wenn ich zu Besuch bei meiner Mutter bin, hat sie schon ein Kilo Garnelen gekauft und ich mache dann selber die Mayonnaise dafür.“ Ähnlich gern isst sie Dorade oder Kabeljau: „Am liebsten immer roh“, so Fischer Chapalain. Der Geschmack von Fisch, der noch nicht in der Pfanne lag, hat für sie eine ganz besondere Qualität.

In Potsdam machte sie zunächst ein Praktikum im Sternerestaurant „Kochzimmer“, bevor sie ihre Ausbildung bei Lena Frenkel in der Theaterklause begann. Vieles hat sie seitdem dazugelernt: „Pastinake fand ich zum Beispiel früher nicht so interessant, aber hier habe ich Pastinake und überhaupt Wurzelgemüse sehr zu schätzen gelernt“, sagt Fischer Chapalain.

In einer Woche verlässt Lucie Fischer Chapalain Potsdam wieder Richtung Frankreich, danach will sie nach Südafrika und in die Karibik. © Andreas Klaer

Unter anderem habe sie schon Panna Cotta aus Pastinake hergestellt und viele andere Zubereitungsarten erlernt, um ganz neue Seiten aus dem etwas piefigen Gemüse herauskitzeln: „Man muss nur richtig mit der Textur, der Form und den Gewürzen arbeiten, und es kommt darauf an, ob man es grillt, räuchert oder dämpft“, sagt Fischer Chapalain. „Das ist ganz anders als bei so einer Rübensuppe, wo alles totgekocht ist und keine Energie mehr hat.“

Eine ihrer ungewöhnlichsten Kocherfahrungen in Potsdam war das „Auslösen“ eines kompletten toten Rehs, das Fischer Chapalain alleine zerlegt hat. „Das ist schon krass, wenn man so ein ganzes Tier vor sich hat“, sagt sie. „Das Zerlegen hat viel Spaß gemacht.“

Ihr Plan: Kochen auf Yachten

Schon vor ihrer Ausbildung war Fischer Chapalain der Unterschied zwischen deutscher und französischer Esskultur aufgefallen, als sie mit 19 Jahren für ein halbes Jahr lang das Helmholtz-Gymnasium besuchte: „Mittags hatte man eine halbe Stunde Zeit zum Essen und in der Kantine gab es Sachen wie Milchnudeln oder Würstchen – das fand ich krass.“ Aus allen Schulen, die sie in der Bretagne besucht hatte, war Fischer Chapalain gewohnt, dass die Mittagspause eineinhalb Stunden dauerte: „Es gab jeden Tag fünf Gänge: Vorspeise, Hauptgang, Käse, Dessert und Obst.“

Sich Zeit fürs Essen zu nehmen ist für die junge Französin unverzichtbar: „Essen ist nicht nur das, was man auf dem Teller hat, sondern das ganze Drumherum: Wo esse ich, wie lange esse ich und mit wem esse ich?“ Neben ihrer Koch-Passion findet Fischer Chapalain aber auch Zeit für ihre andere Leidenschaft: Wenn sie frei hat, spielt sie Schlagzeug.

Fischer Chapalains Kochkünste wurden mehrmals ausgezeichnet: Beim Pecorino Romano DOP Cup, bei dem verschiedenste Gerichte mit Pecorino gekocht werden müssen, belegte sie den ersten Platz. Auf Platz zwei landete sie beim Rudolf-Achenbach-Preis, einem der renommiertesten Nachwuchswettbewerbe des Verbandes der Köche Deutschlands e. V. Und beim Koch-Cup, einem Kochwettbewerb im Rahmen der Fußball-EM, nahm sie den Siegerpokal mit nach Hause.

Nach wie vor ist Kochen ein sehr männlich dominierter Beruf – Fischer Chapalain will, dass sich das ändert: „Man sollte aufhören, Mädchen Angst davor zu machen, Köchin zu werden.“ Sie selbst bekam immer wieder zu hören, der Beruf sei körperlich anstrengend, die Arbeitszeiten lang und Frauen würden in der Küche nur die männlichen Kollegen ablenken. „Mittlerweile motivieren mich solche Aussagen umso mehr, als Köchin zu arbeiten“, sagt Fischer Chapalain.

In einer Woche fährt Fischer Chapalain zurück nach Frankreich, im Herbst macht sie eine Kochreise nach Südafrika, danach will sie in die Karibik: „Ich will unbedingt auf Yachten und Segelbooten arbeiten!“, sagt sie. Sie wolle so viele Kochkulturen kennenlernen wie möglich. „Ich bin es gewohnt, immer irgendwo anders hinzugehen. Ich war zum Beispiel nie länger als drei Jahre auf derselben Schule.“

Einige Stammgäste der Theaterklause sind traurig, dass Fischer Chapalain nun geht, doch sie beruhigt: „Man kommt immer an Orte wieder, wenn man sich dort wohlgefühlt hat.“