Marktbesuch Mit der Kraft der Wurst

Vergangene Woche wurde im Landtag über die Notwendigkeit einer Ernährungsstrategie diskutiert, ob beispielsweise die Currywurst noch in unsere Kantinen gehört. Die Gesundheitsministerin betonte, sie will keine Vorschrift, die die Wurst verbietet, und die Finanzministerin auch nicht, ich weiß gar nicht, worüber sie stritten. Erstaunlich, wofür wir die Zeit haben in der Regierung.