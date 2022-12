Mehr als 200 Stellen unbesetzt Rathaus sucht viel Personal

Das Rathaus hat immer noch viele unbesetzte Stellen - allerdings ist der Anteil verwaister Posten zuletzt gesunken. Das zeigt die Antwort der Stadtverwaltung auf eine Kleine Anfrage des CDU-Fraktionschefs Matthias Finken. Demnach seien Ende November verwaltungsweit 238 Stellen nicht besetzt gewesen, was einer Besetzungsquote von 87 Prozent entspreche. Am Ende des Jahres 2021 habe diese Quote bei 83,4 Prozent gelegen, so das zuständige Hauptamt.

Allerdings: Ganz schnell wird offensichtlich nicht jede Stelle besetzt. So sind laut Rathaus aktuell 43 Stellen ausgeschrieben, für 25 Stellen laufe das Auswahlverfahren. Für 50 Stellen laufe der „organisatorische Beschreibungs- sowie Bewertungsprozess“ vor einer Ausschreibung, hieß es weiter. Damit werden für mehr als hundert freie Stellen keine Angaben gemacht, wann diese besetzt werden. Die Stadtverwaltung hat unter anderem stark mit den Folgen des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels zu kämpfen.

Im Karriereportal der Stadt Potsdam werden demnach unter anderem diverse Sach- und Sozialarbeiter gesucht, aber auch eine neue Gleichstellungsbeauftragte und jemand für die Spitze des Fachbereichs Bildung. Jugend, Kultur und Sport. Offen sind auch Stellen für Bauingenieure für Tiefbau und Straßenplanung.

