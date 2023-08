Mehr E-Autos, weniger Verbrenner Erstmals sinkt die Zahl der in Potsdam angemeldeten Kraftfahrzeuge

Klimaaktivisten dürften sich freuen: In Potsdam gibt es weniger Autos. Erstmals sind in der Landeshauptstadt weniger Personenkraftwagen angemeldet als im Vorjahr. Das geht aus den Daten der Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg hervor. Demnach waren zum Stichtag 1. Januar in Potsdam genau 77.158 Personenkraftwagen registriert. Das waren genau 380 weniger als ein Jahr zuvor.