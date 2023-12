Mehr Gewalt und Vandalismus in Bornstedt Wer kümmert sich um Jugendliche im Potsdamer Norden?

Der Überfall einer Gruppe Jugendlicher auf einen 60-Jährigen am 20. Oktober in der Georg-Hermann-Allee war nicht die erste Gewalttat minderjähriger Täter im Bereich des Bornstedter Felds. Der Mann wurde bei dem Angriff am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus. Die Täter entkamen unerkannt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern laut Polizei an.