Mehr Gymnasiasten in Potsdam als erwartet Helmholtz-Gymnasium muss zusätzliche Klasse aufnehmen

Auch in diesem Jahr zieht es offensichtlich mehr Schüler an die Potsdamer Gymnasien als erwartet. Daher wird das Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium in der Kurfürstenstraße in diesem Jahr eine Klasse mehr aufnehmen als ursprünglich geplant. Das hat eine Rathaussprecherin auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) bekannt gegeben. Das Verfahren sei bereits mit dem Schulamt in Brandenburg an der Havel abgestimmt, hieß es weiter.

Schon in den vergangenen Jahren hatten verschiedene Gymnasien zusätzliche Klassen aufnehmen müssen, zum Beispiel das Hannah-Arendt-, das Einstein- und das Leibniz-Gymnasium. Das hatte die Schulen zum Teil vor erhebliche Kapazitätsprobleme gestellt, unter anderem wegen fehlender Räume.

Wegen des Zustroms an die Gymnasien wird nach den Sommerferien bereits eine zusätzliche Klasse in einem Unterrichtscontainer am Dalton-Gymnasium im Oberstufenzentrum in der Jägerallee eröffnet. Es geht zudem ein neues Gymnasium im Brunnenviertel am Bahnhof Rehbrücke an den Start – vorerst allerdings an einem Ausweichstandort. Für Mitte 2025 hatte das Rathaus angekündigt, ein weiteres Gebäude im Norden Potsdams für noch ein Gymnasium anzumieten. Hierzu befinde man sich weiter in Verhandlungen mit dem Investor, teilte die Stadtsprecherin mit. Nach PNN-Informationen befindet sich der Bau am Campus Jungfernsee.

Derzeit befindet sich das sogenannte Ü7-Verfahren, also der Übergang von der Grund- zur weiterführenden Schule, in seiner entscheidenden Phase. Zu Details machte das Rathaus keine Angaben. Die Beliebtheit der Potsdamer Gymnasien ist auch darin begründet, dass es Schüler aus dem Umland in die Stadt zieht. Anstrengungen der Stadtspitze, dass Potsdamer Schüler im Ü7-Verfahren bevorzugt werden, waren allerdings gescheitert.