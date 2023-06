Mehr Sicherheit beim Rechtsabbiegen Weitere Grünpfeile für Radler an Potsdamer Kreuzungen angebracht

Die Stadt Potsdam hat weitere Grünpfeile für Radfahrende angebracht. Dies solle dazu dienen, gefährlichen Situationen für Fahrradfahrende beim Rechtsabbiegen vorzubeugen. Das teilte die Stadtverwaltung Potsdam mit. Die neuen Verkehrszeichen gelten an den Kreuzungen Breite Straße West/Wall am Kietz, Zeppelinstraße Nordost/Feuerbachstraße, Kurfürstenstraße Ost/Hebbelstraße Nord und Reiterweg/Friedrich-Ebert-Straße.

Gefährliche Situationen für Fahrradfahrende entstünden oft beim Rechtsabbiegen von Autos, sagte Bernd Rubelt (parteilos), Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt. Eine Grünpfeilregelung nur für den Radverkehr könne deshalb sinnvoll sein: „Der Fahrradfahrende ist dann schon weg, wenn der Lkw oder das Auto abbiegt“, sagte Rubelt. Zudem würden so Wartezeiten für Radfahrer verkürzt.



In Deutschland wurde das Zeichen 721 mit der Bedeutung „Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr“ mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) 2020 eingeführt. Das weiße Schild mit grünem Pfeil auf schwarzem Grund und einem Fahrrad darunter wird rechts neben dem Ampel-Lichtzeichen Rot angebracht. Sobald die Beschilderungen vorhanden sind, dürfen Radfahrerinnen und Radfahrer an Verkehrsampeln der entsprechenden Kreuzungen auch dann rechts abbiegen, wenn diese rot sind. Voraussetzung ist allerdings, dass die aktuelle Verkehrslage ein Abbiegen zulässt - das heißt, andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgängerinnen und Fußgänger, dabei nicht behindert oder gefährdet werden, und dass an der Haltelinie zunächst gestoppt wird.

Das erste Grünpfeilschild für den Radverkehr in Potsdam wurde im März 2022 an der Kreuzung Potsdamer Straße/Amundsenstraße angebracht; danach folgten weitere an der Kreuzung Zeppelinstraße/Feuerbachstraße (aus der Feuerbachstraße kommend), Kreuzung Voltaireweg/Bornstedter Straße, Voltaireweg zur Jägerallee, Friedrich-Ebert-Straße zur Hegelallee und Yorckstraße zur Friedrich-Ebert-Straße.