Mehr Skaterparks und Uferflächen Potsdamer Stadtpolitiker fordern Sondervermögen für Jugendfreizeit

Trotz aller Haushaltssorgen im Rathaus fordern Stadtverordnete von SPD und Linken ein millionenschweres Investitionsprogramm für Kinder- und Jugendfreizeitflächen in ganz Potsdam. Zwischen 2025 und 2029 sollen demnach weit mehr als zehn Millionen Euro für mehrere schon länger diskutierte Vorhaben ausgegeben werden. Das Programm und ihre Ideen zur Finanzierung stellten Tiemo Reimann, Leon Troche, Karsten Dornhöfer (alle SPD) sowie Sascha Krämer (Linke) am Freitag vor.

Mit dem Geld soll unter anderem eine neue Jugendaktionsfläche am Nuthepark angelegt werden, also zwischen Hauptbahnhof und Freundschaftsinsel. Ebenso geht es um den gerade auch wieder vom Verein Rollrausch in einem offenen Brief geforderten neuen Skaterpark unter der Nutheschnellstraße sowie die Sanierung des in die Jahre gekommenen Skaterparks im Babelsberger Lindenpark. Ebenso fordern die Stadtverordneten mehr Angebote im Norden: einen Jugendsportpark an der Marquardter Chaussee oder Mountainbike-Strecken an der Kantstraße oder im Bornstedter Feld.

Leon Troche, Tiemo Reimann, Sascha Krämer und Karsten Dornhöfer (v.l.) stellten am Freitag ihre Ideen vor. © Andreas Klaer

Generell wird auch die Sanierung von Spielplätzen gefordert, hier wiederum im Süden am Kiefernring, in der Max-Born- und in der Gaußstraße. „Weiterhin ist prioritär“ zu prüfen, wie die Sanierung des maroden Jugendklubs Ribbeckeck klappen könnte, heißt es in dem Forderungskatalog. Troche sagte, angesichts der guten Arbeit vor Ort und der immer wieder verschobenen Sanierung müsse das Haus endlich berücksichtigt werden.

Zugleich drängen die Kommunalpolitiker auf einen Gestaltungswettbewerb sowie die attraktive Herrichtung der öffentlich erreichbaren Uferzugänge am Griebnitzsee - sowie auf einen neuen Uferweg in der Innenstadt vom Hinzenberg bis an die Dortustraße. Gerade im Norden von Babelsberg würden Freizeitflächen für Jugendliche fehlen, sagte Dornhöfer.

Das Ribbeckeck an der Potsdamer Straße in Bornstedt. © Andreas Klaer

Zur Finanzierung wird ein sogenanntes Sondervermögen vorgeschlagen, gespeist aus mehreren Quellen: Von 2025 bis 2029 sollen nach dem Abschluss des Sanierungsgebiets Babelsberg jährlich durch die Veräußerung von Grundstücken 1,25 Millionen Euro fließen - insgesamt also 6,25 Millionen Euro. In diesen sauren Apfel wolle man zugunsten der Jugendlichen beißen, sagte Krämer mit Blick auf die eigentlich kritische Haltung seiner Partei zu Grundstücksveräußerungen. Ebenfalls fordern die Stadtpolitiker jeweils 1,25 Millionen Euro jährlich extra für den Investitionshaushalt der Stadt, also noch einmal 6,25 Millionen Euro.

Ferner kalkulieren sie damit, dass Restmittel von bis zu 3,5 Millionen Euro, die eigentlich für das umstrittene Containerdorf für Geflüchtete am Nedlitzer Holz vorgesehen sind, nicht benötigt werden. Zudem hoffen sie auf Geld aus den kommunalen Einnahmen durch Windkrafträder oder Solar-Anlagen. Im zweiten Quartal schon soll das Rathaus dies alles auf den Weg bringen. Der Antrag werden nun in die rot-grün-rote Rathauskooperation zur Diskussion gegeben, sagte Reimann, der auch Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses ist.

Potsdams Kämmerer Burkhard Exner und Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD). © Ottmar Winter PNN

Es sei unerlässlich, in vielfältige Freizeitmöglichkeiten zu investieren, finden die Antragsteller, die städtische Infrastruktur müsse an die Bedürfnisse einer „jugendorientierten, zukunftsorientierten Stadtentwicklung“ angepasst werden. Seit Jahren schon beklagen Jugendvertreter, dass es in Potsdam zu wenig Freizeitflächen für ihre Altersgruppe gibt - obwohl diese in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Bei den einzelnen Vorhaben sei wichtig, dass die Zielgruppe von Anfang beteiligt wird, so Krämer.

Mit dem Antrag riskieren die Stadtpolitiker allerdings einen Streit mit der Rathausspitze. Sowohl Kämmerer Burkhard Exner als auch Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) hatten betont, trotz der anstehenden Kommunalwahlen wolle man noch dieses Jahr ein sogenanntes Stabilisierungsprogramm auflegen, bei dem keine Spielräume für neue Ausgaben bestünden. So drohten allein in diesem und nächstem Jahr mehr als 110 Millionen Euro Verluste im Kommunalhaushalt. Gerade in der rot-grün-roten Rathauskooperation gibt es angesichts von Rekordüberschüssen in den Jahren 2020 und 2021 allerdings Zweifel, ob ein Sparkurs wirklich nötig ist.

Im April will die Stadtspitze zu diesem Knackpunkt einen Kassensturz vorlegen - als Grundlage für das weitere Vorgehen. Schon bei den Haushaltsverhandlungen 2023 hatte die Kooperation diverse Wunschprojekte wie verbilligte Schülertickets für den Nahverkehr oder preiswerteres Schulessen durchgesetzt.