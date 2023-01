Mehrere Einbrüche in Potsdam Accessoires im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen

Einbrecher haben am Mittwoch in der Nauener Vorstadt eine Wohnung geplündert. Mehrere Einbrüche wurden aus dem Potsdamer Stadtteil Groß Glienicke gemeldet.

In der Nauener Vorstadt drangen Kriminelle am Nachmittag in eine Wohnung ein, nachdem sie eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten. Dann durchwühlten sie die Zimmer nach Wertgegenständen und nahmen Accessoires im Wert von über 10.000 Euro an sich. Das teilte die Polizei mit. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren.

In Groß Glienicke stiegen Einbrecher in zwei Häuser ein. In einem Fall hebelten sie ein Kellerfenster auf, dann suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. In ein anderes Haus verschafften sich Unbekannte Zutritt über ein Terrassenfenster. Sie entkamen mit gestohlenem Geld, das sie in einem Behältnis gefunden hatten. An beiden Tatorten wurden Spuren gesichert.

Ein weiterer Einbruch wurde vereitelt. Hausbewohner hatten einen Unbekannten an einem Fenster entdeckt, nachdem sich der Bewegungsmelder am Haus eingeschaltet hatte. Der Mann floh daraufhin mit einem Komplizen vom Grundstück. Sie entkamen in einem Auto. Die Polizei leitete zwar sofort Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die Täter aber nicht ergreifen. Die drei Vorfälle fanden am späten Nachmittag und frühen Abend statt. Die Polizei prüft, ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht.

