Mehrere Unfälle in Potsdam Zusammenstoß in Neu Fahrland – drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Potsdam sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen im Ortsteil Neu Fahrland im Bereich der Kreuzung Am Wiesenrand/Gellertstraße zwei Autos zusammen. Die verletzten Personen kamen den Angaben zufolge ins Bergmann-Klinikum.

Am Nachmittag war es zu einer Kollision in der Berliner Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen an der Einmündung zur Holzmarktstraße auf zwei Fahrzeuge auf. Es wurde niemand verletzt, die drei Autos blieben fahrtüchtig. Durch den Auffahrunfall entstand insgesamt ein Schaden von etwa 11.000 Euro.