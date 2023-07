Mehrere Verletzte auf der Zeppelinstraße Auto stößt in Potsdam mit Bus zusammen – Mann eingeklemmt

Bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Zeppelinstraße ist ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in seinem Wagen eingeklemmt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 32-Jährige auf Höhe der Stormstraße ohne zu blinken den Fahrstreifen gewechselt. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Bus, der in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die Feuerwehr befreite den Autofahrer aus seinem Fahrzeug. Er kam nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus. Von den 25 Fahrgästen in dem Bus erlitten vier leichte Verletzungen. Eine 41-Jährige und eine 21-Jährige kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Der Schaden, der durch den Unfall entstand, wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Straße vorübergehend gesperrt

Aufgrund des Unfalls kam es am Donnerstagnachmittag zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Zeppelinstraße auf Höhe der Stormstraße war vorübergehend voll gesperrt. Es bildeten sich größere Staus in den umliegenden Straßen, da die Autofahrer versuchten, die Sperrung über die Kastanienallee und die Geschwister-Scholl-Straße zu umfahren.

Auch der Nahverkehr war durch den Unfall beeinträchtigt. Die Straßenbahnlinie 91 fuhr nach Angaben des Verkehrsbetriebs nur eingeschränkt, da der Fahrweg blockiert war. Die Trams endeten an der Haltestelle Kastanienallee und fuhren von dort zurück zum Bahnhof Pirschheide.